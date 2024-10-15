Menajer Letterio Pino: Icardi ‘Osimhen’i hemen alın’ dedi

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Mauro İcardi’nin menajeri Letterio Pino, Arjantinli yıldızın Galatasaray’da çok iyi gittiğini belirtirken “Çok iyi iş çıkarıyor. Çok gol attı, asist yaptı, taraftarlar tarafından çok seviliyor ve o da Galatasaray’ı çok seviyor” dedi. Tuttomercatoweb’e konuşan Pino, İcardi’nin Victor Osimhen’in sarı kırmızılı takıma transferiyle ilgili görüşlerini şöyle anlattı: “Okan Buruk kendisini arayıp bu ihtimalin olduğunu söyledi. Mauro da ‘Hemen alın’ dedi. Çok iyi anlaşıyorlar, iyi oyuncular bir arada oynayabilirler.”

ÇOK SEViLiYOR

Pino, 31 yaşındaki yıldızın yeniden İtalya’da forma ihtimali ile ilgili yöneltilen soruya ise, “Hiçbir şey imkansız değil. İtalya’yı seviyor, bu yüzden gelecekte ne olacağını kim bilebilir? Ancak bütün bir ülkenin sevgisinden vazgeçmek zordur çünkü diğer takımların taraftarları tarafından da çok seviliyor” cevabını verdi.