
HABERLERSpor Haberleri

Menajer George Gardi'den Icardi ve Galatasaray açıklaması: 120 milyon Euro'ya ret!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Icardi#George Gardi Açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 14:05

Galatasaray'ın transferlerinde önemli rol oynayan menajer George Gardi, sarı kırmızılılardaki geleceğine dair konuştu ve Icardi hakkında konuştu.

İtalyan menajer George Gardi, Galatasaray'a dair Sky Almanya'ya konuştu.

Gardi'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

"Hala yapılacak çok iş olduğunu hissediyorum. Galatasaray taraftarlarına söz verebileceğim şey, hayalleri gerçeğe dönüştürmeye ve daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşımaya devam edeceğim. Diğer birkaç kulüp de ilgi ve takdirlerini dile getirdiler. Son birkaç yıldır bu kulüp için yaptığım çalışmalar var, ancak projenin henüz bitmediğini hissediyorum. Birkaç yıl önce Galatasaray'ı belli seviyelere getirmeyi hayal etmiştik ve bu henüz bitmedi. Özellikle Okan Buruk'a saygı duyuyorum ve onu çok beğeniyorum. Ortak hedeflerimiz var."

"VİZYONER BİR TRANSFER"

"Icardi transferini, vizyoner bir transfer olarak tanımlayabilirim çünkü PSG'de harika bir sezon geçirmiyordu. O bir yıldızdı ama takımda düzenli olarak ilk 11'de oynamıyordu ve kendisine inanan bir takıma ve ortama ihtiyacı vardı. Türk taraftarların ve Galatasaray taraftarlarının tutkusu ile en üst düzeyde kendini ifade edebileceği ortamı bulacağından emindim."

"Şu anda Icardi'nin konumunu, durumunu ve geleceğini nasıl görüyorsunuz?"

"O çoğu taraftarın sevdiği bir oyuncu. 2023 yazında, taraftarların sevgisi nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen 3 yılda 120 milyon Euro netin üzerindeki teklifi reddetti ve kulüpte kalmaya karar verdi. 

Ve o, kulübün son yıllardaki en iyi oyuncularından biriydi, pardon, son dönemdeki en iyi oyuncularından biriydi. Geleceği ise belirsiz. Sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Kulübün onun geleceği için en iyi kararı vereceğinden eminim ve verdikleri karar doğru olacaktır."

 

