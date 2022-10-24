Menajer Erkut Söğüt konuştu: Arda Güler'in değeri 100 milyon dolar | Kerem Aktürkoğlu'nu birçok takım takip ediyor! | Mesut Özil'in futbolu bırakma durumu...

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, transfer iddialarına ilişkin açıklamalar yaparken Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu hakkında önemli şeyler söyledi.

Radyospor'a konuşan Söğüt, Mesut Özil'in son durumu, Kerem Aktürkoğlu - Atletico Madrid haberleri ve Fenerbahçe'nin genç 10 numarası Arda Güler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Erkut Söğüt'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLU"

"Mesut Özil'den çok benim Mesut'un MLS'de oynaması şeklinde bir hayalim vardı. Ama o Türkiye'yi tercih etti. Tabii ki saygı duyuyorum. Bizim görevimiz doğru alternatifler yaratmak. Mesut ailesiyle Türkiye'de çok mutlu. MLS'e Messi, Ronaldo ayarında oyuncular dışında 30 yaşını geçmiş oyuncu transfer edilmiyor. Genelde 22 yaş oyuncu arıyorlar"

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"MESUT ÖZİL; BEŞİKTAŞ, G.SARAY VE TRABZONSPOR'DA OYNAMAZ"

"Mesut başarılı bir ameliyat geçirdi. Tam olarak iyileştiğinde sahalara dönecek. Futbolu bırakması söz konusu değil. Zaten böyle bir kararı olsa, bunu kendisi açıklar. Kimseye bırakmaz. Mesut, Fenerbahçe 'den sonra Başakşehir'e neden gittiğini açıkladı; ama büyük takımlar söz konusu olunca 'Fenerbahçe'den başka takımda oynamam' dedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da oynamaz."

"ARDA GÜLER, AVRUPA'DA 17 YAŞINDAKİ EN İYİ 3 FUTBOLCUDAN BİR TANESİ"

"Arda Güler'i takip ediyorum. Neden oynatılmıyor diye soruyorum. Avrupa'da 17 yaşındaki en iyi 3 futbolcudan bir tanesi... Bunu Almanya, Hollanda ve Avrupa'nın pek çok ülkesindeki futbol otoritesi kabul etmiş durumda. Arda Güler, bugün Portekiz'de olsaydı Benfica'da, Sporting Lizbon'da, Almanya'da Borussia Dortmund'da yüzde yüz 11'de oynardı. Nuri Şahin 16 yaşında Dortmund'da oynadı."

"DEĞERİ 100 MİLYON EURO OLUR"

"Arda Güler sahaya çıktığında her şeyi yapıyor. Ne eksiği var. Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar. Avrupa'da görüştüğüm herkesten aynısını duydum. Arda, belki Bayern Münih hariç, Bundesliga'daki her kulüpte 11'de oynar. Değeri 100 milyon Euro olur. Fenerbahçe'de neden oynatılmıyor bilmiyorum. Arda Güler benim için bir Fenerbahçe meselesi değil, bir milli mesele, o yüzden fikrimi paylaşıyorum"

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"KEREM'İ BİRÇOK KULÜP TAKİP EDİYOR"

''Bu dedikodular çıkıyor. Ama gerçek değil. Öyle bir şey yok. Olsan bile kulüpler kendileri açıklama yaparlar. Zaten şu anda Kerem'in bir başka takımla anlaşması hukukî olarak mümkün değil. Birçok kulüp Kerem'i izliyor. Milli takımda da oynuyor. Atletico veya bir başka kulüp şeklinde isim veremem ama Galatasaray ve Türk milli takımında oynayan bir futbolcuyu pek çok kulüp izler. Kerem'in performansıyla ilgili negatif yorumlar da pozitif yorumlar da olabilir. Bu her futbolcu için geçerlidir. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray tarafından sözleşmesinin uzatılmasına dair, yazılı bir görüşme talebi almadık. Bu işler resmî olunca konuşulur. Şu anda kadar bize Galatasaray'dan bu yönde bir çağrı gelmedi. Bir şey konuşulmadı. Biz şu anda beklemedeyiz''