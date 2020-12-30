MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriMemphis Grizzlies'te Ja Morant en az 3 hafta yok!
GeriBasketbol Memphis Grizzlies'te Ja Morant en az 3 hafta yok!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
aa-spor
Haber Giriş: 30.12.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Memphis Grizzlies'te Ja Morant en az 3 hafta yok!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Memphis Grizzlies'te Ja Morant en az 3 hafta yok!
Abone Olgoogle-news

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies forması giyen genç yetenek Ja Morant'ın, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3-5 hafta arası uzak kalacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımının Brooklyn Nets ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak maçı terk eden 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Sol ayak bileğinde ikinci derece burkulma tespit edilen Ja Morant, sahalardan 3-5 hafta arası uzak kalacak.

Morantin 44 sayısı Grizzliese yetmedi Furkan ve Cediden 11er sayı...
Morant'in 44 sayısı Grizzlies'e yetmedi! Furkan ve Cedi'den 11'er sayı...

Geçen sezon 17,8 sayı, 7,3 asist ve 3,9 ribaunt ortalamasıyla NBA'de yılın çaylağı ödülünü elde eden Morant, bu sezonun açılış karşılaşmasında San Antonio Spurs karşısında 44 sayı atarak sezonun ilk maçında 40 sayı barajını geçen en genç NBA oyuncusu olmuştu.

Memphis Grizzlieste Ja Morant en az 3 hafta yok

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle