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GeriBasketbol Memphis Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr. sezonu kapattı!
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Basketbol
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Haber Giriş: 05.08.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

Memphis Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr. sezonu kapattı!

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Memphis Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr. sezonu kapattı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off'lara kalma mücadelesi veren Memphis Grizzlies'ın pota altı oyuncusu Jaren Jackson Jr, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Memphis Grizzlies'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, New Orleans Pelicans ile oynanan maçta sakatlanan 20 yaşındaki basketbolcunun sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği ve sezonu kapattığı duyuruldu.

Grizzlies tarafından 2018 draftında birinci tur 4. sıradan seçilen 2,11 metre boyundaki Jaren Jackson Jr, bu sezon 17,4 sayı, 4,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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