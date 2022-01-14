Memphis Grizzlies'in galibiyet serisi 11 maça çıktı

NBA'de heyecan 5 maçla devam etti. Batı Konferansı'nda üçüncü sırada bulunan Memphis Grizzlies, Minnessota Timberwolves'u 116-108 yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.
GIANNIS'TEN TRIPLE-DOUBLE
Ligin iddialı takımlarının karşı karşıya geldiği maçta son şampiyon Milwaukee Bucks, Golden State Warriors'u 118-99 yendi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle triple-double yaptı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Milwaukee Bucks 118-99 Golden State Warriors
Memphis Grizzlies 116-108 Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans 113-89 Los Angeles Clippers
Brooklyn Nets 109-130 Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets 140-108 Portland Trail Blazers