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Memphis Grizzlies'in galibiyet serisi 11 maça çıktı

#NBA#Sporanasayfa#Memphis Grizzlies
Memphis Grizzliesin galibiyet serisi 11 maça çıktı

NBA'e gece oynanan 5 maçla devam edildi. Minnessota Timberwolves'u 116-108 mağlup eden Memphis Grizzlies galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

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NBA'de heyecan 5 maçla devam etti. Batı Konferansı'nda üçüncü sırada bulunan Memphis Grizzlies, Minnessota Timberwolves'u 116-108 yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

GIANNIS'TEN TRIPLE-DOUBLE

Ligin iddialı takımlarının karşı karşıya geldiği maçta son şampiyon Milwaukee Bucks, Golden State Warriors'u 118-99 yendi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle triple-double yaptı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Milwaukee Bucks 118-99 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 116-108 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 113-89 Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets 109-130 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 140-108 Portland Trail Blazers

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