Memphis Depay, Hollanda - Türkiye maçı sonrası konuştu: "Keyif alarak oynadık"
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında A Milli Takımımızı 6-1 mağlup eden Hollanda'da 3 gol ve 1 asistle oynayan Memphis Depay, keyif alarak oynadıklarını söyledi.
Keyif alarak oynadıklarını belirten yıldız oyuncu, "Çok mutluyum sonuçtan dolayı. Aslında ilk maçın da telafisini yapmak gerekiyordu. Kendimize güvenerek de oynadık. Keyif de aldık aslında. Kendi evimizde oynadık. Türk seyirciler de takımlarına destek verdiler. Daha iyi olan taraftık" dedi.
Bunun kendileri için önemli bir adım olduğunu belirten Depay, "Elbette bizim için önemli bir adımdı. Bu büyük adım önümüzdeki ay için güzel bir fırsat verdi. Yükseliyoruz ve bunu devam ettireceğiz. Bu enerjiyi önümüzdeki maçlara taşıyacağız" diye konuştu.