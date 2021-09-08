Memphis Depay, Hollanda - Türkiye maçı sonrası konuştu: "Keyif alarak oynadık"

Keyif alarak oynadıklarını belirten yıldız oyuncu, "Çok mutluyum sonuçtan dolayı. Aslında ilk maçın da telafisini yapmak gerekiyordu. Kendimize güvenerek de oynadık. Keyif de aldık aslında. Kendi evimizde oynadık. Türk seyirciler de takımlarına destek verdiler. Daha iyi olan taraftık" dedi.

Bunun kendileri için önemli bir adım olduğunu belirten Depay, "Elbette bizim için önemli bir adımdı. Bu büyük adım önümüzdeki ay için güzel bir fırsat verdi. Yükseliyoruz ve bunu devam ettireceğiz. Bu enerjiyi önümüzdeki maçlara taşıyacağız" diye konuştu.