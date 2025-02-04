Memik Yılmaz: İki büyük kendi arasında oynuyor, Anadolu kulüplerine yazık oluyor

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Yılmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Futbolda galibiyet ve mağlubiyetin olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a gibi bir takıma karşı çok iyi oynadığımız inanıyorum. Bu futbol, yeneriz de yeniliriz de. Ama bazı şeyler ister istemez insanların canını sıkıyor. İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum. Söylemeden edemeyeceğim. Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Takımın canı yürekten güzel futbol ortaya koyduğuna inanıyorum. Her zaman hakem konuşmaktan usandık. Hak yiyen bu vebali yarın, öbür gün diğer tarafta vereceğine inanıyorum. Anadolu kulübü olarak elimizden geleni yaptık. Taraftarımıza, oyuncularıma, yönetime ve teknik heyete teşekkür ediyorum."