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Melissa Vargas'tan inanılmaz savunma! Seyircilerin arasına daldı...

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#Filenin Sultanları#Voleybol#Türkiye - Bulgaristan
Melissa Vargastan inanılmaz savunma Seyircilerin arasına daldı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 11:53

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 3-0 ile geçerek grupta 2'de 2 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımızda Melissa Vargas hücumda olduğu kadar savunmada da önemli işler yaptı. Yıldız oyuncu, iki farklı pozisyonda üstün gayret gösterip rakibin sayı kazanmasına engel oldu.

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Filenin Sultanları, Paris 2024 Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 ile geçti. Milli Takım'da Melissa Vargas skorer oyununun yanı sıra savunma hamleleriyle de maça damga vurdu.

AYAĞIYLA ÇIKARDI, DEVAMINDA SAYIYI ALDI

İlk setin ortalarında Hande Baladın'ın smacında rakip bloktan sahamıza düşen topu ayağıyla son anda oyunda tutan Vargas, devamında ayağa kalkıp kendisine gelen pasa hareketlenip smacı vurdu ve sayıyı aldı.

SAVUNMA YAPARKEN SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Vargas'tan bir diğer savunma şaheseri de ikinci sette geldi. Saha dışına açılan topu son anda çıkaran Vargas, hızını alamayıp saha kenarı koltuklara kadar taştı ve bir Japon seyircinin yanına oturdu.

Yıldız oyuncu daha sonra oyuna döndü ve bloğa çıkıp rakibi hataya zorlayarak sayıyı hanemize yazdırdı.

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15 SAYIYLA OYNADI

Milli Takımımızda Melissa Vargas 15 sayıyla, Eda Erdem 13, Hande Baladın ise 11 sayıyla oynadı.

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#Filenin Sultanları#Voleybol#Türkiye - Bulgaristan

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