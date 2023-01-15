Melissa Vargas, Fenerbahçe'ye geri döndü!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Çin Ligi'nin sona ermesiyle eski oyuncusu Melissa Vargas'ın yeniden takıma katıldığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Melissa Vargas, Çin Ligi’nin sona ermesiyle birlikte İstanbul’a geri döndü. Küba asıllı Türk pasör çaprazı Melissa Vargas, havalimanında Voleybol Şubesi Dış İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Tansu Aydın tarafından “44” numaralı formasıyla karşılandı.



Çin ekibi Tianjin ile ikinci kez şampiyonluk yaşayan ve gösterdiği başarılı performansla öne çıkan Melissa Vargas, sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet’in başarısı için ter dökecek.