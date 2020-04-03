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Haber Giriş: 03.04.2020 - 16:36,Son Güncelleme:/

Melissa Satta'dan Türkiye itirafı! İtalya'yla kıyasladı...

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Melissa Satta'dan Türkiye itirafı! İtalya'yla kıyasladı...
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Beşiktaş forması giyen Kevin Prince Boateng'in İtalyan eşi Melissa Satta, Türkiye'nin İtalya'ya kıyasla daha güvenli olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng'in İtalyan eşi Melissa Satta, "İtalya'da gördüğüm zorluk burada yok" diyerek Türkiye'nin pandemiye daha hazırlıklı olduğunu söyledi.

Satta, İtalyan Chi Magazin dergisinin internet sayfasına bir röportaj verdi. İtalyan model Satta, "Oğlum ve ben bir çanta ve iki pijama ile Milano'dan ayrıldık. Biz altı gün kalmayı planlıyorduk. Ancak altı hafta boyunca burada olacağız. Türkiye'de daha az sıkıntı var" dedi.

"İTALYA'DAKİ ZORLUK BURADA YOK"

Gıda ve eczaneler hariç tüm faaliyetlerin kapalı olduğunu hatırlatan Satta, "Biz de evdeyiz. Şu anda maske ve dezenfektan sıkıntısı yok. İtalya'da gördüğüm zorluk burada yok. Oğlumuzun neşesi bize eşlik ediyor. Gelirken yedek iç çamaşırımız bile yoktu. Diğer insanlara kıyasla şanslı olsak bile umarım yakında biter" diye konuştu.(Sabah)

 

Melissa Sattadan Türkiye itirafı İtalyayla kıyasladı...

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