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Melikgazi Kayseri Basketbol 78-67 Beşiktaş maç özeti (ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi)

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#Melikgazi Kayseri Basketbol#Beşiktaş#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Melikgazi Kayseri Basketbol 78-67 Beşiktaş maç özeti (ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi)
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 17:18

Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol'a mağlup oldu.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 78-67 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Hüseyin Çelik, Haldun Çoban, Barış Turgut

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 10, Dangerfield 8, Doğa Adıcan, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 7, Özge Bilgin, Şuğranur Hatici Sönmez 19, Powers 19, Fall 13

Beşiktaş: Laciz 2, Esra Güvenç, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Vinterburn 17, Peterson 23, Özge Özışık 2, Elif Bayram 3, Zeynep Can, Fagbenle 16, Gizem Başaran Turan 4, Melek Uzunoğlu

  1. periyot: 25-21

Devre: 48-39

  1. periyot: 66-57

5 faulle çıkan: 37.09 Meltem Avcı (Melikgazi Kayseri Basketbol)

 

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#Melikgazi Kayseri Basketbol#Beşiktaş#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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