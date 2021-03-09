Meliha İsmailoğlu: Takımım adına çok mutluyum

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 yenerek, 7’nci kez kupanın sahibi oldu. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Meliha İsmailoğlu, "Başından sonuna kadar çok agresif oynadığımız bir mücadeleydi. Uzun zamandır beklediğimiz bir finaldi. Çabucak bitirip şampiyon olmak istedik ve öyle de oldu. Herkes çok agresifti ve herkes elinden geleni yaptı. Takımım adına çok mutluyum." diye konuştu.



İKİ MAÇI DA KAZANIP KESİNLİKLE FİNALE YÜKSELMEK İSTİYORUZ



Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında karşılaşacakları İtalya’nın Unet e-work Busto Arsizio takımı ile ilgili ise Meliha İsmailoğlu, "Takımın çok iyi oynadığını düşünüyorum. Güçlü smaçörleri var tabii ki zayıf noktaları da var. Onları kullanmaya çalışacağız. İki maçı da kazanıp kesinlikle finale yükselmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.



İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ



İsmailoğlu son olarak Misli.com Sultanlar Ligi ile ilgili ise şunları söyledi:



"Kesinlikle şampiyon olmak için yola çıkacağız. Önce Şampiyonlar Ligine odaklanacağız, sonrasında ise lig. Uzun bir play-off serimiz olacak çünkü yarı finalde 3 maç üzerinden, final de olursa 5 maç üzerinden maksimum. Sonradan ona odaklanacağız. İnşallah şampiyon oluruz."