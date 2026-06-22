Meliha Diken milli takıma veda etti!

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Meliha Diken'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

2014 yılında A Milli Takım’a ilk adım attığımda takımın en genç oyuncularından biriydim. O gün başlayan yolculuğun beni böylesine özel bir hikâyenin parçası yapacağını hayal bile edemezdim.

Bu süreçte dünyanın en iyi antrenörleriyle çalışma fırsatı buldum, birbirinden değerli takım arkadaşlarımla aynı formayı paylaşmanın gururunu yaşadım. Benden önce bu formayı taşıyanlardan öğrendiklerimi, yıllar içinde benden sonraki nesillere aktarmaya çalıştım.

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Ay yıldızlı forma altında unutulmaz anılar biriktirdik; büyük turnuvalarda mücadele ettik, madalyalar kazandık, kupalar kaldırdık ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadık. Türkiye’nin son on yılda uluslararası voleyboldaki yükselişinin bir parçası olmak, çocukluk hayallerimin bile ötesindeydi.

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Bu yolculuk boyunca bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, teknik ve idari ekiplere, başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere federasyonumuzda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim.

Milli takım forması altında görevimi büyük bir gurur ve onurla tamamlıyorum. Bugün ay yıldızlı formaya veda ediyorum; ancak bu formanın bana yaşattığı anılar, dostluklar ve hissettirdiği gurur hayatım boyunca benimle olacak.