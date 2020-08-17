Melih Vardar kimdir? Somasporlu futbolcu hayatını kaybetti!

Geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Somasporlu futbolcu Melih Vardar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Urla Gençlikspor ve Bucaspor altyapısında yetişip aynı kulüpte profesyonel olan Melih Vardar, Melih Vardar, 2018 yılında hayatını Büşra Vardar'la birleştirmişti. İşte, Somasporlu futbolcu Melih Vardar hakkında tüm ayrıntılar...

2 Ağustos 1993 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi.

Urla Gençlikspor ve Bucaspor altyapısında yetişip aynı kulüpte profesyonel olan Melih, Bergama Belediyespor, 1920 Maraşspor, Haçkaspor, Kızılcabölükspor ve Turgutluspor formalarını giydi.

Kızılcabölük'ten geçen sezon devre arasında Somaspor'a 6 aylığına transfer olup sözleşmesi biten Melih, takımıyla Play-Off oynayarak 27 Temmuz'da Pazarspor'a Antalya'da 3-2 kaybettikleri finalin ardından üzüntü yaşadı.

Melih Vardar, 2018 yılında hayatını Büşra Vardar'la birleştirmişti.

8 kez millî takımlara çağrılan Melih Vardar, 2 kez Türkiye U-15 ve 4 kez de Türkiye U-16 forması olmak üzere toplam 4 kez millî formayı giydi.