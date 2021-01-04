Melih Şendil ve Melih Gümüşbıçak'ın yeni adresleri belli oldu!

Melih Gümüşbıçak ve Melih Şendil'in yeni durağı D-Smart oldu.

İki ünlü spiker, LaLiga ve İspanya Basketbol Liglerindeki maçların anlatımıyla ekrana gelecek.

ÖNCE TRT, SONRA BEIN SPORTS...

Bir süredir beIN Sports ekranlarında spikerlik görevi yapan Melih Şendil, daha önce TRT ekranlarında görevini sürdürüyordu.

Melih Şendil, geçtiğimiz aylarda "Toplam 29 yıl, yayıncı kuruluşta çeyrek asır sonra mesleğe kendi isteğimle veda ediyorum. Kendi aldığım emeklilik kararım söz konusudur" sözleriyle mesleğe veda ettiğini duyurmuştu. Ünlü spiker, böylece tekrar televizyon dünyasına dönme kararı aldı.

1996 senesinden beri sunuculuk görevini yapan Melih Gümüşbıçak da bundan sonra D-Smart ekranlarında olacak.

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