Melih Şendil kimdir? Maç anlatımları ile tanınıyordu

Melih Şendil, yaşanan olayların ardından son günlerde pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Kadınlarla ilgili sarf ettiği sözlerin ardından Bein Sports ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Peki, Melih Şendil kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MELİH ŞENDİL KİMDİR?

Bein Sports ekranlarında maç spikeri olarak tanınan isim Melih Şendil, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okurken mesleğe başlangıç yaptı. Şendil, üniversiteden hocası olan 17-18 yıllık TRT spikeri Rıfat Araz'ın tavsiyesi üzerine mesleğe adım attığını ifade ediyor.