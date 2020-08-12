Melih Şendil kimdir? Maç anlatımları ile tanınıyordu
Melih Şendil, Bein Sports ile yollarının ayrılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Bir süredir Bein Sports ekranlarında spikerlik görevi yapan Melih Şendil, daha önce TRT ekranlarında görevini sürdürüyordu. Peki, Melih Şendil kimdir? İşte, merak edilen o isim hakkında bazı bilgiler
Melih Şendil, yaşanan olayların ardından son günlerde pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Kadınlarla ilgili sarf ettiği sözlerin ardından Bein Sports ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Peki, Melih Şendil kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
MELİH ŞENDİL KİMDİR?
Bein Sports ekranlarında maç spikeri olarak tanınan isim Melih Şendil, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okurken mesleğe başlangıç yaptı. Şendil, üniversiteden hocası olan 17-18 yıllık TRT spikeri Rıfat Araz'ın tavsiyesi üzerine mesleğe adım attığını ifade ediyor.
Üniversite 3. sınıftayken TRT'nin spor spikerliği için açtığı sınava, hocasının da onayını olarak başvuru yaptığını ve sınavı kazandığını belirtiyor. Şendil, 1992 yılından bu yana mesleğini sürdürüyor.
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