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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Melih Okutan, Kayserispor'da! 2.5 yıllık sözleşme...

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Melih Okutan, Kayserispor'da! 2.5 yıllık sözleşme...
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Beypiliç Boluspor'da forma giyen Melih Okutan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2,5 yılık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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Açıklamada, "Anlaşmanın hem Melih Okutan'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

 

Melih Okutan, Kayserisporda 2.5 yıllık sözleşme...

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