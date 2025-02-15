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Melih Mahmutoğlu'ndan final sözleri: 'Buraya kupayı kazanmaya geldik!'

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#Fenerbahçe Beko#Melih Mahmutoğlu#Türkiye Kupası
Melih Mahmutoğlundan final sözleri: Buraya kupayı kazanmaya geldik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 01:06

ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko'da oyunculardan Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş Fibabanka maçının sert geçeceğini söyledi.

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Melih Mahmutoğlu, müsabakanın ardından 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçını değerlendiren Melih Mahmutoğlu, "Sonuçta bir derbiye çıktık. Tek maç olarak oynadık. Kazanan final oynayacaktı. Favori olsak da maçın önemli olduğunu ve Galatasaray'ın tehlikeli bir rakip olduğunu biliyorduk. Maçın başından sonuna kadar istediğimiz basketbolu sahaya yansıttık ve sonunda finale kaldık. Biz, buraya kupayı kazanmaya geldik. Sezonun şu anki döneminde kupa kazanmak bizim için harika olacaktır. Beşiktaş, çok ciddi bir rakip. Özellikle son zamanlarda iyi ve sert basketbol oynuyorlar. İnşallah pazar günü burada kupayı kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

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Derbileri takım olarak sevdiklerini anlatan Melih Mahmutoğlu, "Her zaman saygı çerçevesinde basketbolumuzu oynuyoruz. Güzel de bir ortam olacaktır. Taraftarımız da bugün harikaydı. Umarım aynı coşkuyla pazar günü buraya gelirler. Bu organizasyonun sonunda değer verdiğimiz bir kupa var. Sert bir maç olacaktır. Sonuçta final maçı. İnşallah kupayla geri döneriz." şeklinde konuştu.

 

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#Fenerbahçe Beko#Melih Mahmutoğlu#Türkiye Kupası

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