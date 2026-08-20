Melih Kabasakal: 'İnşallah tur atlayacağız'

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi ve Melih Kabasakal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

MALINOVSKYI: 90 DAKİKA DAHA VAR

İlk iç saha maçımızdı, kazanmak istedik, rakip 1 pozisyondan gol buldu. Çok da fazla pozisyon vermedik ama rakibimzi tek pozisyonu değerlendirdi. İkinci yarıya iyi başladık, iyi fırsatlarımız buldu. Sadece golü bulamadık.

Çok yeni takımız. 90 dakikayı ilk kez oynayanlar vardı. İçeride ya da deplasmanda oynamak bir şey değiştirmez, galip gelmek için oynuyoruz. Harika bir atmosfer vardı, taraftarımız fantastikti. Önümüzde bir 90 dakika daha var. Bu maç oynanan eşleşmenin ilk yarısı. Kazanabileceğimiz bir 90 dakika daha var, başarabiliriz.

MELİH KABASAKAL: İNŞALLAH TURU ATLAYACAĞIZ

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Maça çok iyi hazırlandık. Maça iyi de başladık. Bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maç genelinde çok iyi oynadık. Biraz iddialı konuşacağım ama haftaya perşembe için çok ümitliyim. İnşallah kazanıp turu atlayacağız. 10 yıl sonra tekrar burada oynamak, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla çok başarılı olmak istiyorum.