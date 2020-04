Melih İbrahimoğlu: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmak gurur verici ama Trabzonspor'da oynamak isterim

Rapid Wienin orta sahadaki yıldızı Melih İbrahimoğlu, kariyer hedeflerinden milli takım tercihine, Süper Lig hakkındaki düşüncelerinden idolüne kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



AVUSTURYADA VİRÜSLE MÜCADELE İYİYE GİDİYOR



Koronavirüs salgınına karşı Avusturyada da büyük tedbirler alındığını anlatan Melih İbrahimoğlu, "Her ülkede olduğu gibi Avusturya da koronavirüsten çok etkilendi. İlk açıklandığında oranlar bayağı yüksekti. 1.5-2 ay dışarıya çıkmadık. Şu an durum iyi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yine de korku ve panik içinde olan insanlar var. Başbakanın açıklamasına göre virüsle mücadele iyiye doğru gidiyor. Çıkmayalım, evde kalalım, bu beladan kurtulalım" dedi.



BİREYSEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUM



Salgın nedeniyle antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdüğünü söyleyen İbrahimoğlu, "Koronavirüsten dolayı takım antrenmanlarımız durduruldu. Her takımda olduğu gibi hocamızdan programımızı aldık, evde tek başımıza yapabileceğimiz koşu, açma- germe ve kuvvet antrenmanlarını yapıyorum. Bu programa göre uyku, dinlenme ve beslenme programına uyuyorum. Ailemle de zaman geçiriyorum. Film izleyerek ve oyun oynayarak zamanımı geçiriyorum"diye konuştu.



INTER, WERDER BREMEN, GALATASARAY VE FENERBAHÇE GİBİ TAKIMLARLA ANILMAK GURUR VERİCİ



Avrupa'nın büyük takımları tarafından takip edildiğini dile getiren yetenekli oyuncu, "Avrupa takımlarında ismimin duyulması gurur verici. Inter, Werder Bremen, Süper Ligden Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla ismimin anılması ya da medyaya yansıması gurur verici. Bunları duyunca ya da görünce futbol oynamayı daha çok seviyorum. Bu takımlarla ismim medyada da yer alıyor. Daha çok dikkat ediyor, daha fazla çalışıyorum. Şu an Rapid Wien oyuncusuyum ve daha fazla çalışarak kendimi göstermeye çalışıyorum. İnşallah sonunda büyük hedefe ulaşırım" dedi.



AVUSTURYAYA KONSANTREYİM, TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELMEDİ



Türkiye A Milli Takımı için teklif almadığına vurgu yapan Melih İbrahimoğlu, "Şu an Avusturya Milli Takımı oyuncusuyum. Türkiyeden şu ana kadar bir teklif gelmedi. O nedenle Avusturya Milli Takımına konsantreyim. İlerleyen zamanlarda Türkiyeden bir teklif gelirse ailem ve menajerimle konuşarak ona göre değerlendirilir" diye konuştu.



INIESTAYI ÖRNEK ALIYORUM



Artık Japonya ekiplerinden Vissel Kobe forması giyen, İspanya ve Barcelonanın efsanesi Andres Iniestayı idol olarak gördüğünü kaydeden genç orta saha, "Her futbolcunun bir idolü vardır ya da aynı pozisyonda oynadığı için sevdiği bir oyuncu vardır. İyi oyunculardan her zaman kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bir tane isim söylemek gerekirse ve aynı pozisyonda oynadığımız için Andres Iniestayı çok beğeniyorum. Onun gibi olmak isterim" ifadelerini kullandı.



HER TÜRK FUTBOLCU TÜRKİYEDE OYNAMAK İSTER



Süper Lig'de de forma giymek istediğini belirten İbrahimoğlu, "Süper Ligi takip ediyorum. 4 büyük takımın maçlarını ve derbileri izlemek daha çok zevk veriyor. Her Türk futbolcu Türkiye'de oynamak ister. İnşallah olur" şeklinde konuştu.



TRABZONSPOR'DA OYNAMAK İSTERİM



Trabzonlu olduğu için 61 numarayı giymekten gurur duyduğunu söyleyen Melih İbrahimoğlu, "61 numara giyiyorum. Trabzonlu olduğum için daha özel geliyor ve daha çok seviyorum. Trabzona 2-3 kere gittim. Uzun zamandır antrenmanlar ve maçların yoğunluğundan çok tatil zamanımız olmadığından dolayı Trabzona gidemiyorum. Ailemi ve tanıdıklarımı gururlandırmak için Trabzonsporda oynamak isterim" dedi.



KARDEŞİ MÜCAHİT DE RAPİD'DE OYNUYOR



Rapid Wienli Melih İbrahimoğlunun kardeşi Mücahit İbrahimoğlu da aynı ekibin U15 takımında top koşturuyor. Mücahit ayrıca, Avusturya U15 Milli Takımında da oynuyor.