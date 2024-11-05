Meksika’da tarih yazdı: Zeynep Sönmez WTA’da ilk kupasını kaldırdı

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Meksika'da düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Open Akron’da mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez (22), ilk turda Arjantinli raket Maria Lourdes Carle’ı, ikinci turda Fransız Elsa Jacquemot’u, çeyrek finalde ise ev sahibi ülkeden turnuvanın 1 numaralı seri başı Renata Za-razua’yı mağlup etti. Zeynep, yarı finalde Alina Korneeva’yı da yenerek adını finale yazdırdı. Yağ-mur nedeniyle ertelenen programda yarı final ve final maçları aynı gün oynandı. 1 saat 41 dakika süren yarı final mücadelesinin ardından şampiyonluk için korta çıkan Zeynep Sönmez 1 saat 10 dakikada Ann Li’yi 6-2, 6-1’lik skorla rahat geçerek kariyerinin en büyük şampiyonluğunu kazandı.

İLK 100’E GİRDİ

Zeynep bu galibiyetle Çağla Büyükakçay’dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan 2’nci Türk tenisçi olarak Türk tenis tarihinin en büyük galibiyetlerinden birine imza attı. Zeynep 36 basamak birden yükselip dünya klasmanında 91 numaraya ilerleyerek kariyer rekoru-nu kırdı.

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ERDOĞAN’DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milli tenisçiyi başarısından dolayı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez’i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nede-niyle canıgönülden tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da “Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez’i kutluyorum. Gelecekte daha büyük zaferler kazanaca-ğına yürekten inanıyorum” dedi.

EN BÜYÜK RÜYAMDI

Türk bayrağı ve Meksika şapkasıyla kupa törenine katılan Zeynep Sönmez “15 yıldır bu an için mücadele ediyorum. Bu, benim en büyük rüyamdı. Beni destekleyenlere, özellikle aileme ve bu saatte maçımı Türkiye’de seyreden herkese teşekkür ederim” dedi.