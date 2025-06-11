Meksika-Türkiye maçında olay! Arda Güler su şişesi fırlattı, Merih Demiral tartıştı

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Türkiye A Millî Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaştı. Ay-yıldızlı takım, Pineda'nın 45. dakikadaki golüyle sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İLK YARIDAKİ ETKİLİ OYUN YETMEDİ

A Millî Takım, Meksika karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergilese de golü bulamadı. Millîler, ilk devrede rakip kaleye 12 şut çekti ancak bir türlü golü bulamadı.

SAHAYA İKİ KEZ TARAFTAR GİRDİ, OYUN DURDU

Karşılaşmada sahaya iki kez taraftar girdi ve hakem, mücadeleyi iki kez durdurdu. Meksikalı taraftarlar güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarıldıktan sonra oyun iki kez yeniden hareketlendi.

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ABD KAMPI TAMAMLANDI

İlk maçta ABD'yi 2-1 yenen Türkiye, böylelikle Amerika Birleşik Kampı'nı tamamladı. Futbolcular kısa süreli bir tatil yaptıktan sonra kulüp takımlarına geri dönecekler.

BİR SONRAKİ MAÇ EYLÜLDE

A Millî Takım, eylül ayında 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne başlayacak. E Grubu'nda yer alan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, ilk maçta 4 Eylül'de Gürcistan'a konuk olacak.

MERİH DEMİRAL'A SERT TEPKİ

Öte yandan Meksika-Türkiye maçında iki kez saha karıştı. 45+3'te Merih Demiral'ın rakibine faul yaparak sarı kart gördüğü pozisyonun ardından Meksikalı oyuncular, millî futbolcuya sert tepki gösterdi.

ARDA GÜLER ÇOK ÖFKELENDİ

Meksikalı birkaç oyuncu Merih'in üzerine gelince millî futbolcular da araya girdi ve gerginlik arttı. Bu esnada Arda Güler'in çok öfkeli olduğu görüldü. Real Madrid'in yıldızı, Meksikalı oyunculara sert tepki gösterdi.

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İKİNCİ YARIDA TAM TERSİ OLDU

İkinci devrede karşılaşmanın 79. dakikasında ise senaryo bu kez tersten işledi. Arda Güler'e yapılan faul sonrası Real Madrid'in yıldızı, Meksika oyuncuları topu vermeyince gerilim yaşadı. Daha sonra Meksikalı oyuncular Arda'ya tepki gösterirken bu kez Merih araya girerek Arda'yı korudu.

SU ŞİŞESİNİ YERE FIRLATTI

Tartışma büyüyünce oyun durdu ve kenara gelen Arda Güler, öfkelenerek su şişesini sert bir şekilde yere fırlattı. Daha sonra iki takım oyuncuları bir kez daha yatıştı ve tartışmalar sona erdi.

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