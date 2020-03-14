Meksika Ligi'nde tüm maçlara "CANLI İDDAA" fırsatı! Misli.com'da CANLI İZLE keyfi...

Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da Türkiye dışında büyük liglerde maçlar ertelendi.

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Misli.com yazarı Faruk Nergiz sizler için tüm maçları tek tek yorumladı!

Tigres - Juarez / 2.5 ÜST / 1,70

Tigres, Apertura'daki formundan uzak görünüyor ve bunun başlıca sebebi deplasmandaki kötü sonuçlar. İç sahada ise ligin en iyilerinden biri oldukları kesin. Juarez ise deplasmanda sürpriz yapabilen bir ekip. Gollü geçmesini beklediğim maçlardan biri.

Chivas Guadalajara - Monterrey / KG VAR / 1,60

Guadalajara'nın futbolu çok umut vaat etmese de yükselen bir forma sahip oldukları gerçek. 3 haftadır kazanıyorlar. Monterrey ise Avrupa futbolundan tanıdığımız yahut Türk takımlarından bildiğimiz yıldız isimlere sahip bir kadrodan kurulu olsa da kabus gibi bir Clausura geçiriyor. Henüz galibiyeti bulunmayan konuk ekip, ilk galibiyetini alma adına makul bir rakiple karşılaşacak olsa da çok güvenemiyorum.

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