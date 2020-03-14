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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 12:25,Son Güncelleme:/

Meksika Ligi'nde tüm maçlara "CANLI İDDAA" fırsatı! Misli.com'da CANLI İZLE keyfi...

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Meksika Ligi'nde tüm maçlara "CANLI İDDAA" fırsatı! Misli.com'da CANLI İZLE keyfi...
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Avrupa'da ligler bir bir ertelenirken, iddaa oyuncuları hangi liglere bahis alacağını araştırmaya başladı. Misli.com'da tüm Meksika Ligi maçlarına "CANLI İDDAA" fırsatı gelirken, CANLI İZLE keyfi de üyelere sunuldu...

Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da Türkiye dışında büyük liglerde maçlar ertelendi.

Gözler açık olan ligleri ararken Misli.com'da büyük bir fırsat dikkat çekiyor!

Meksika Ligi'nde tüm maçlar "TEK MAÇ" oldu, "CANLI İDDAA" fırsatı ve "CANLI İZLE" keyfi de dikkatlerden kaçmadı.

Meksika Liginde tüm maçlara CANLI İDDAA fırsatı Misli.comda CANLI İZLE keyfi...

Misli.com yazarı Faruk Nergiz sizler için tüm maçları tek tek yorumladı!

Tigres - Juarez / 2.5 ÜST / 1,70

Tigres, Apertura'daki formundan uzak görünüyor ve bunun başlıca sebebi deplasmandaki kötü sonuçlar. İç sahada ise ligin en iyilerinden biri oldukları kesin. Juarez ise deplasmanda sürpriz yapabilen bir ekip. Gollü geçmesini beklediğim maçlardan biri.

Chivas Guadalajara - Monterrey / KG VAR / 1,60

Guadalajara'nın futbolu çok umut vaat etmese de yükselen bir forma sahip oldukları gerçek. 3 haftadır kazanıyorlar. Monterrey ise Avrupa futbolundan tanıdığımız yahut Türk takımlarından bildiğimiz yıldız isimlere sahip bir kadrodan kurulu olsa da kabus gibi bir Clausura geçiriyor. Henüz galibiyeti bulunmayan konuk ekip, ilk galibiyetini alma adına makul bir rakiple karşılaşacak olsa da çok güvenemiyorum.

MİSLİ.COM'A ÜYE OL, FIRSATLARI KAÇIRMA!

Tüm yorumlara ulaşmak, karşılaşmalara TEK MAÇ iddaa oynamak ve maçlar oynanırken CANLI İDDAA/İZLE fırsatlarından yararlanmak için yapman gereken basit, hemen buradan Misli.com'a üye ol!

Meksika Liginde tüm maçlara CANLI İDDAA fırsatı Misli.comda CANLI İZLE keyfi...

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