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Meksika 1-0 Güney Kore maç özeti (Dünya Kupası)

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#Dünya Kupası#Meksika#Güney Kore
Meksika 1-0 Güney Kore maç özeti (Dünya Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 08:06

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırdı.

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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci hafta maçında Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.

Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Stat: Guadalajara

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Hakemler: Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Nicolas Taran (Uruguay)

Meksika: Rangel, Sanchez, Edson Alvarez, Vasquez, Gallardo, Gutierrez (Dk. 71 Pineda), Lira, Romo (Dk. 71 Vargas ), Alvarado (Dk. 80 Reyes), Quinones (Dk. 84 Huerta), Raul Jimenez (Dk. 80 Gimenez )

Güney Kore: Seunggyu, Hanbeom, Minjae, Moonhwan (Dk. 71 Jisung), Youngwoo (Dk. 71 Hyunjun), Gihyuk, Inbeom, Seungho (Dk. 77 Guesung), Jaesung (Dk. 57 Heechan), Kangin, Heungmin (Dk. 57 Oh)

Gol: Dk. 50 Romo (Meksika)

Sarı kartlar: Dk. 4 Kangin, Dk. 58 Seungho (Güney Kore)

 

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#Dünya Kupası#Meksika#Güney Kore

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