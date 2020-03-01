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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 20:30,Son Güncelleme:/

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 62-64 Fenerbahçe Beko

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Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 62-64 Fenerbahçe Beko
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 64-62 yendi.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 11-10 önde geçerken, periyodun kalan bölümünde skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta iki takımın da top kayıpları dikkati çekti. Çekişmeli geçen çeyrek sonunda soyunma odasına 32-32 eşitlikle gidildi.

Maçın üçüncü periyodunda ev sahibi takım daha iyi bir performans gösterdi. Crawford, Davis JR ve Aldridge'nin sayılarıyla öne geçen Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, final çeyreğine 51-44 üstün girdi.

Maçın son periyoduna da ev sahibi takım iyi başladı, dış atıştan bulduğu sayılarla 31. dakikada farkı 10'a çıkardı: 54-44. Daha sonra toparlanan Fenerbahçe

Beko, Nunnally ve Williams ile sayılar bularak dengeyi sağladı. Sarı-lacivertliler, son anlarda serbest atışlardan kaydettiği basketlerle 64-62 öne geçti. Ev sahibi ekip son hücumda sayı bulamayınca, Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 64-62 galip ayrıldı.

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 62-64 Fenerbahçe Beko

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