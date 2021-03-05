Mehmet Zeki Çelik'in 'Telefonunda Ne Var?'

Banu Yelkovan'ın hazırlayıp sunduğu Spor Arena'nın yeni içeriği "Telefonunda Ne Var?" programının ilk bölümüne Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli yıldızımız Mehmet Zeki Çelik konuk oldu.

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Kariyerinin dönüm noktalarını, Türkiye günlerini, Lille'e transfer sürecini ve Fransa'daki bilinmeyen yaşamını Spor Arena'ya açıklayan Zeki Çelik, Banu Yelkovan'a telefonunda özenle arşivlediği fotoğrafları ve hikayelerini de anlattı.

İşte Zeki Çelik'in anlattıklarından öne çıkan satır başları;

-Bursaspor beni istemedi

-İstanbulspor'a gitmem çok önemliydi

-Lille'nin ilgisinin ciddi olmadığını düşünmüştüm

-Fransa'ya gitmeme ben de şaşırdım

-Scout programlarından oyuncular izlemeyi seviyorum

-Fransızca futbol terimlerini yüzde 80 konuşuyorum

-İstanbul ve Bursa'dan sonra Lille biraz sıkıcı geliyor

-Burak Yılmaz'a helal olsun

-Kadir İnanır'ı karşımda görünce şaşırmıştım

-Bu günlerde İsmail YK çok dinliyorum

-Hedefim A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası





