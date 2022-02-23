Mehmet Yozgatlı: 'Gol olmayınca kazanılmıyor'

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Spor Toto Süper Lig’in 22nci haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci yarısı ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. Maçın ardından Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Mehmet Yozgatlı ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Mehmet Yozgatlı, kolay bir maç olmadığını aktararak, çok pozisyona girdiklerini ancak gol bulamadıklarını söyledi. Yozgatlı, Tabi ki kolay bir maç değildi. 45 dakikada kazanmak kolay olmuyor. Oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Futbolda gol olmayınca kazanılmıyor. Bir futbolcunun hayatı boyunca yaşayamayacağı bir şey yaşadık. 45 dakikalık bir müsabakaydı. Dediğim gibi oyuncularımız iyi pozisyonlar yakaladı ve iyi bir oyun ortaya koydular. Maalesef 1 puanla ayrılmak durumunda kaldık. Önümüzde zorlu bir Altay deplasmanı var. Hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Önümüzdeki maçları kazanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz diye konuştu.



ALAATTİN GÜLERCE: 1 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, motivasyonu zor olan 45 dakikalık bu müsabaka olduğunu ve iki takımı da tebrik ettiğini belirtti. Birçok eksik ile geldikleri deplasmandan 1 puan alarak döndükleri için oyuncularını kutlayan Gülerce, 45 dakikada motivasyon zor bir süreç. Bunu iyi bir şekilde atlatıp 1 puan aldığımız için mutluyuz. Bu maçı bırakıp önümüzdeki maçlarda puan ya da puanlar alıp yukarıya doğru tırmanmaya devam etmek istiyoruz dedi.

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