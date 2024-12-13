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Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır, FIFA kokartı takacak

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#FIFA#TFF#Süper Lig
Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır, FIFA kokartı takacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 07:00

2025 yılında FIFA kokartı takacak hakemler açıklandı. TFF tarafından belirlenen ve FiFA tarafından onaylanan listeye, beklendiği üzere Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır da eklendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılında FİFA kokartı takmaya hak kazanan Türk hakemlerin listesini açıkladı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerlilik kazanacak olan ve FİFA tarafından onaylanan listeye şu eklemeler yapıldı:

FiFA HAKEMi: Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın

FiFA YARDIMCI HAKEMi: Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç, Esra Arıkboğa 

FiFA ViDEO YARDIMCI HAKEM: Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Erkan Özdamar.

SÜPER LiG’DE 2 MAÇ VAR

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta mücadelesi bugün saat 20.00’de oynanacak 2 maçla başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı: Kasımpaşa-İkas Eyüpspor (Halil Umut Meler). Grey Beton Bodrum Stadı: Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Cihan Aydın).

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#FIFA#TFF#Süper Lig

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