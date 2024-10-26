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Mehmet Topal’ın takımı geri döndü! Maçta 4 gol, 1 kırmızı kart

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#Mehmet Topal#Petrolul Ploieşti#Futbol
Mehmet Topal’ın takımı geri döndü Maçta 4 gol, 1 kırmızı kart
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 22:49

Mehmet Topal’ın yönetimindeki Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi’nin 14’üncü haftasında ağırladığı Poli Iaşi’yi geriden gelerek 3-1 mağlup etti.

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Romanya Ligi’nin 14’üncü haftasında Petrolul Ploieşti, evinde Poli Iaşi’yi ağırladı. Ilie Oana Stadyumu’nda Sorin Dan Vadana’nın yönettiği maçı Mehmet Topal’ın öğrencileri, 1-0 geriden gelerek 3-1’lik skorla kazandı.

Ploieşti’ye galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada Gheorghe Grozav, 53’üncü dakikada Alexandru Tudorie ve 88’inci dakikada Mario Bratu kaydetti. Poli Iaşi’nin tek golü ise 20’nci dakikada Mihai Bordeianu’dan geldi. Öte yandan karşılaşmanın 38’inci dakikasında Poli Iaşi forması giyen Florian Kamberi, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mehmet Topal’ın takımı geri döndü Maçta 4 gol, 1 kırmızı kart

Bu sonucun ardından Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, ligdeki beşinci galibiyetini alarak 22 puanla maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

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Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi’nin 15’inci haftasında 2 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sepsi ile karşı karşıya gelecek.

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#Mehmet Topal#Petrolul Ploieşti#Futbol

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