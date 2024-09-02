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Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti, son dakikalarda kazandı! Liderle fark 2 puan...

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#Petrolul Ploieşti#Romanya Ligi#Mehmet Topal
Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti, son dakikalarda kazandı Liderle fark 2 puan...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 09:59

Mehmet Topal’ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi’nin 8’inci haftasında deplasmanda Botosani’yi son dakikalarda bulduğu iki golle mağlup ederek milli araya galibiyet alarak girdi.

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Romanya Ligi’nin 8’inci haftasında Botosani ile Petrolul Ploieşti karşı karşıya geldi.

Municipal Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Szabolcs Kovacs düdük çaldı.

Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi konuk ekip Petrolul Ploieşti, son dakikalarda bulduğu iki golle kazandı ve milli araya 3 puanla girdi: 0-2.

Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti, son dakikalarda kazandı Liderle fark 2 puan...

Petrolul Ploieşti’ye galibiyeti getiren golleri 90+4’üncü dakikada Mihnea Radulescu ile 90+6’ncı dakikada Gheorghe Grozav kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 6’ncı maçını da kaybetmeyen Petrolul Ploieşti, puanını 13’e çıkararak lider Universitatea ile puan farkını 2’ye indirdi. Botosani ise 6 puanda kaldı.

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Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti, son dakikalarda kazandı Liderle fark 2 puan...

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#Petrolul Ploieşti#Romanya Ligi#Mehmet Topal

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