Mehmet Topal'dan Spor Arena'ya özel açıklamalar: 'Türkiye'de çalışmaktan çok korkuyorum, büyük adaletsizlikler var'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir gibi takımlarda forma giyen ve A Milli Takım formasını 81 kez terleten Mehmet Topal, Spor Arena'dan Gamze Türk'ün sorularını yanıtladı. Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran Mehmet Topal, hedefleri, futbolculuk kariyerinde yaşadıkları ve birçok konu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

RÖPORTAJIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte Mehmet Topal'ın Spor Arena'ya yaptığı açıklamalar;

-Petrolul takımıyla 6 aylık bir süreç geçirdiniz. Kendi gözünüzden değerlendirdiğinizde nasıl bir tecrübeydi?

Yaklaşık 25 yıldır bu işin içerisindeyim, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar çıktım. Bu futbol hayatımda yaşadığım en zorlu süreçti diyebilirim. Gerçekten işin teknik kısmı çok farklı ama bir o kadar da keyifli. O altı ay benim hayatıma birçok şey kattı, tecrübe anlamında. Bazı şeyleri de yaşamadan, tecrübe etmeden anlayamıyorsunuz.

Haberin Devamı

-Türkiye’de bir takım çalıştırma isteğiniz var mı? Varsa nasıl bir yapının içerisinde başlamak istersiniz?

Dürüst olmam gerekirse şu an Türkiye’de çalışmaktan çok korkuyorum çünkü futbol ortamına baktığımızda çok büyük bir kaos, karmaşıklık ve büyük adaletsizliklerin olduğunu düşünüyorum. Bu işi çok seven, bu işin merkezinden gelen biri olarak, bu işi kendi ülkemde yapmaya korkuyorum. Futbolcu kardeşlerimize çok üzülüyorum çünkü futbol adına ülkemizde bir şey kaldığını düşünmüyorum. Biraz bekleme modundayım. Doğru bir teklifle, daha profesyonel çalışan bir takım bekliyorum. Kısmet, önümüzdeki süreçte neler olacağını biz de bilmiyoruz.

-Futbolculuk kariyerinizdeki başarıları zaten herkes biliyor, çok önemli bir isimsiniz Türk futbolu adına. Ancak yeni nesil teknik direktörlerden bahsedilirken nedense sizin adınızı sık duymuyoruz. Ben şaşırıyorum açıkçası sürekli aynı isimlerin konuşulmasına, siz ne düşünüyorsunuz?

6-7 aylık bir süreçte Türkiye’de değildim. Ülkede her gün olaylar oluyor, spor camiasında sürekli bir şeyler oluyor. Konuşulup, konuşulmamak benim için çok da önemli değil. Dürüst olmak gerekirse hem günümüz medyası hem spor camiası hem yönetim kısmının çok değiştiğini düşünüyorum. Bazı taşların yerinden oynadığını düşünüyorum. Eğer çok fazla göz önünde olmak istiyorsanız, çok fazla gündemde kalmak istiyorsanız farklı şeyler yapmanız gerekiyor. Piyasanın içindeyiz, ister istemez kulağımıza bazı şeyler geliyor. Gündemde olup olmamak benim için önemli değil. Çok genç yaştan beri bazı şeyleri tırnaklarımla kazıya kazıya başardım, teknik direktörlük kısmının da öyle olmasını istiyorum. Birileriyle değil, kendi çabam ve mücadelemle bir yerlere gelmek istiyorum. Hayatta bazı şeylere bu şekilde yaklaşırsanız çabanızın devamı geliyor ve süreklilik kazanıyorsunuz. Kimseden bir beklentimiz de yok, bu yaşımıza kadar da olmadı. Biraz zor olacak. Bazı şeylerin kökünden değişmesi lazım. Futbolun içinden gelen insanlar futbolun içinde oldukça Türk futbolu gelişir. Futbolu çok fazla bilmeyen insanları bu işe sokarsanız, yetki sahibi yaparsanız, her sezon daha geriye gideceğimizi düşünüyorum. Bunları burada söylüyorum ama artık birilerinin söylemesi gerekiyor. Bazı şeylerin tadı çok kaçmaya başladı. Menfaat ilişkileri çok fazla artmaya başladı. Hatır ilişkileri, hatırla bir yerlere gelmek çok fazla artmaya başladı. Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak önce paspasın altındakileri temizlemek gerekiyor.

Haberin Devamı