×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mehmet Topal: 'Valencia benim ikinci evim gibi'

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Topal#Valencia#İspanya
Mehmet Topal: Valencia benim ikinci evim gibi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 17:25

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, "İspanya benim ikinci evim gibi. Birçok arkadaşım var. Stoke City’e attığım golü hatırlıyorum. Harika bir goldü" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bir dönem İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia’da forma giyen eski milli futbolcu, tatil için gittiği İspanya’da eski kulübünü ziyaret etti. Valencia’nın daveti üzerine ailesiyle birlikte İspanya’ya giden milli futbolcu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Futbol kariyerinde birçok rekorlar kıran ve Süper Lig’de 3 büyük kulüpte forma giyen Mehmet Topal, Valencia kulübünün sosyal medyasına İspanyolca yaptığı açıklamalarda, "Valencia benim için ikinci bir ev gibi. Dört ya da beş gün boyunca buraya tatile geldim. Ne zaman buraya gelsem, birçok arkadaşım var. Stoke City’ye karşı ilk golümü hatırlıyorum, ne harika bir goldü" şeklinde konuştu.

"CENK ÖZKACAR İYİ BİR OYUNCU"

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Valencia forması giyen ve bu sezon bonservisi alınan milli futbolcu Cenk Özkacar ile ilgili de konuşan Mehmet Topal, "Cenk gerçekten iyi ve kaliteli bir oyuncu. Aynı zamanda iyi de bir insan. Türkiye milli takımı için oynuyor. Türkiye’de, herkes onu tanıyor. Cenk gerçekten iyi bir oyuncu" dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınPFDKdan Fenerbahçe ve 5 yıldızlı forma açıklamasıPFDK'dan Fenerbahçe ve 5 yıldızlı forma açıklaması!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Topal#Valencia#İspanya

BAKMADAN GEÇME!

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti
TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik