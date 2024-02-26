×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mehmet Topal, Unai Emery'nin davetlisi olarak İngiltere'de

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Unai Emery#Mehmet Topal
Mehmet Topal, Unai Emerynin davetlisi olarak İngilterede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 18:48

Aktif futbol yaşamını tamamladıktan sonra teknik direktörlük için kurslarını bitiren ve Pro Lisans sahibi olan Mehmet Topal, Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin daveti sonrası Nottingham Forest maçını tribünden izledi.

Haberin Devamı

Aktif futbol yaşamını tamamladıktan sonra teknik direktörlük için kurslarını bitiren ve Pro Lisans sahibi olan Mehmet Topal, Valencia'dan eski hocası Unai Emery ile Londra'da buluştu. İspanyol teknik adamın daveti üzerine İngiltere'ye giden Mehmet Topal, Aston Villa'nın Nottingham Forest'ı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.

Topal, karşılaşmanın ardından eski hocası ile bir araya gelirken, ikili gelişen futbol ve antrenman yöntemleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Bu sezon Aston Villa'nın oynadığı futbol başta İngiliz futbolseverler ve kamuoyu olmak üzere birçok kesimce beğenilirken, Mehmet Topal bu sezon belirli aralıklarla premier lig maçlarına gitmeye devam edecek. Teknik direktörlük konusunda çalışmalarına devam eden Mehmet Topal, sık sık yurt dışında çeşitli ülkelerde maçları izlemeye giderek gelişen futbol üzerine notlarını alıyor. Mehmet Topal'ın önemli hazırlıklar yaptığı ve futbola hizmet etmeye devam ederken farklı projelerle fark yaratan bir isim olmak istediği de yakın çevresi tarafından konuşulan en dikkat çekici özelliği haline geldi.

Haberin Devamı

Mehmet Topal, Unai Emerynin davetlisi olarak İngilterede

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Unai Emery#Mehmet Topal

BAKMADAN GEÇME!