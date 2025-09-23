Mehmet Topal: 'Tedesco'nun zamana ihtiyacı var'

Haberin Devamı

Francesco Totti, Christian Vieri, Nelson Dida, Marco Materazzi, Atiba Hutchinson, Christian Panucci, Luca Toni, Aydın Yılmaz, Vincent Candela, Volkan Demirel, Diego Perotti, Luigi Di Biagio, Luca Ceccarelli, Aatif Chahechouhe gibi dünyaca ünlü futbol efsanelerini bir araya getiren EA7 World Legends Padel Tour İstanbul Etabı, geçen hafta İstanbul’da yapıldı.

Dünya yıldızlarıyla birlikte padel turnuvasına katılan Türk futbolunun ve milli takımın yıldız isimlerinden Mehmet Topal, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Mehmet Topal İstanbul'da gerçekleşen turnuvayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Tabii hem güzel bir organizasyon olma açısından hem daha çok kaynaşma açısından emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli isimler, çok önemli oyuncular burada. Güzel bir turnuva olacak. Tabi çok iddialı değiliz ama biz daha yeni başladık bu spora. Rakiplerimiz çok çok daha iyi oynuyorlar. Önemli olan bir arada olmak. Türkiye'de bu organizasyonun olması çok güzel bir şey. Biz de keyfini çıkarmaya çalışıyoruz.

‘ROMANYA'DA GEÇEN SEZON BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK İYİ GEÇTİ DİYEBİLİRİM’

Geçtiğimiz sezonu Romanya'da geçiren genç teknik direktör, “Romanya'da geçen sezon bizim açımızdan çok iyi geçti diyebilirim. Çünkü çok zor bir süreçten geçip yukarılara doğru tırmanmak iş kolay olmadı bizim için. Benim açımdan da çok güzel bir tecrübe oldu. İyi geçti diyebilirim benim açımdan” ifadelerinde bulundu.

‘BAZI TEKLİFLER VARDI AMA DOĞRU BİR ZAMANI BEKLEDİK’

Yeni sezonda kendisine gelen teklifleri de değerlendiren Topal, “Bazı teklifler vardı ama doğru bir zamanı bekledik. En doğru anı bekledik. Hem de futbolu bıraktıktan sonra ailemden çok uzun zamanda tatil yapma, beraber vakit geçirme imkanı çok fazla yoktu. O yüzden biraz da ailemle de olmak istedim. Bazı güzel şeyler de var, bazı güzel projeler de var. Onun için zamana bıraktık, bakalım hayırlısı neyse o olacak” dedi.

‘MOURINHO’NUN ÜLKEMİZDE OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJDI’

Fenerbahçe ile kısa bir süre önce yolları ayrılan José Mourinho dönemini de değerlendiren Mehmet Topal, “Artıları tabii ki de çok dünya çapında önemli bir isim. Ülkemizde olması bizim için çok büyük bir avantajdı. Ama biz bunu avantaja çeviremedik maalesef. Karşılıklı atışmalara döndü. Hem bu ülkemiz açısından hem de Mourinho açısından hiç hoş bir durum değil tabii ki de. Ama böyle önemli isimler ülkemizde çalışması çok da önemli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘TEDESCO’NUN BİRAZCIK ZAMANA İHTİYACI VAR’

Uzun bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten eski milli futbolcu, sarı–lacivertli takımda gerçekleşen teknik direktör değişikliği ve Tedesco’nun gelişiyle ilgili olarak da, “Şimdi burada bir şey söylemem çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Yeni gelen bir teknik ekibi var. Ülkemizde yanlış bilmiyorsam ilk defa ülkemizde çalışıyor. Onun için, onun da birazcık zamana ihtiyacı var. Tabi ki bizim ligimiz çok kolay bir ligi değil, karmaşıklıkların olduğu bir lig biliyorsunuz. O da Fenerbahçe’ye en iyi şekilde hizmet edip başarılara imza atacaktır diye düşünüyorum” dedi.

‘GÖKHAN’IN ORAYA GİTMESİ ÇOK DAHA HAYIRLI OLDU’

Fenerbahçe’nin teknik kadrosundaki değişim sürecinde kendisine de dolaylı yollardan bazı teklifler geldiğini ifade eden Mehmet Topal, “Bazı şeyler dolaylı yollardan zaman zaman oldu ama Gökhan’ın oraya gitmesi çok daha hayırlı oldu Gökhan için. Camianın içerisinde bir isim, orada olması önemli. Umarım Gökhan için de çok başarılı, güzel sezonlar geçer” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

'MOURINHO TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA YAPMIŞ, FENERBAHÇE'YE GELMEYİ HATA OLARAK DÜŞÜNMÜYORUM'

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından Portekiz ekibi Benfica’ya imza atması ve yaptığı açıklamaları değerlendiren Mehmet Topal, “Mourinho talihsiz bir açıklama yapmış. Fenerbahçe’ye gelmeyi hata olacak diye düşünmüyorum ben. Başarısız da olsanız, kötü sonuçlar da alsanız bazı kulüplerimiz hakkında konuşurken isimlerine ve büyüklüklerine dikkat etmeniz gerekir. Saygıya dikkat eden biriyim. O sebeple açıklamaları talihsiz olmuş. Tabi onunda burada ne sıkıntı yaşadığını bilemem. Mourinho gibi gittiği her yerde adından bahsettiren bir isim bence açıklama yaparken biraz daha dikkat etmeli” dedi.

