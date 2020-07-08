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Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 00:19,Son Güncelleme:

Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçiyor

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Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçiyor
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Medipol Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçmeye çok yakın. Mehmet Topal, Başakşehir ile bu sezon mutlu sona ulaşması halinde, 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.

Daha önce 2007-08 sezonunda Galatasaray, 2013-14 sezonunda da Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Topal, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir ile de aynı başarıyı yakalamak istiyor.

Sezon başından itibaren turuncu-lacivertli formayı 28 maçta üstüne geçiren Topal, Edin Visca ve Mert Günok ile birlikte en çok görev alan isimlerin başında geliyor.

SÜPER LİG'DE 3 FARKLI TAKIMDA ŞAMPİYON OLAN YOK

Başakşehir forması ile 28 maça çıkan ve bunların 17’sinde ilk 11’de görev alan tecrübeli futbolcunun 1’de asisti bulunuyor. Mehmet Topal gibi çok sayıda futbolcu 2 farklı takımda şampiyonluk sevinci yakalarken 3’üncü apoleti takan oyuncu şimdiye kadar olmadı. 

Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçiyor

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