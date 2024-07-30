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Mehmet Topal, Romanya’da derbi zaferi kazandı! Haftanın galibiyeti manşetlerde...

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Topal#Petrolul Ploieşti#Romanya Ligi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 10:58

Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi’nde haftanın galibiyetine imza attı. Petrolul, derbi maçta Rapid Bükreş’i 1-0 mağlup etti.

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Romanya Ligi’nde sezonun ilk derbisinde Petrolul 52 ile Rapid Bükreş karşı karşıya geldi.

Ligin 3. haftasında dün gece oynanan mücadelede Rapid Bükreş’i konuk eden Petrolul, Albin Berisha’nın 31. dakikada kaydettiği golle kazanan taraf oldu.

Mehmet Topal’ın talebeleri maç boyunca üstün olan taraf olurken kaydedilen bir gol ise tartışmalı VAR kararı sonrası iptal edildi. Sahada Petrolul takımı tribünlerde ise taraftarları maçı bir an olsun bırakmayarak eksik kadroya rağmen zafere ulaşmayı başardı.

Mehmet Topal, Romanya’da derbi zaferi kazandı Haftanın galibiyeti manşetlerde...

TAKIM KISA SÜREDE BÜYÜK SAYGI DUYDU

Ligin ilk 2 haftasında çok sayıda oyuncusunu oynatamayan ve gençlerden kurduğu takımla sahaya çıkan Mehmet Topal, Rapid Bükreş karşısında da bazı oyuncularını sahaya süremedi.

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Özellikle 1 aydır antrenman ve taktik çalışmalar yaptırdığı isimlerden olan Baiano ile Nana’nın lisansları yetişmediği için oynayamadı.

Takımın zor şartlara rağmen Mehmet Topal’ın etrafında birleşerek maça ve lige büyük bir konsantrasyonla çıktıkları görüldü.

Mehmet Topal, Romanya’da derbi zaferi kazandı Haftanın galibiyeti manşetlerde...

TARAFTARLAR ZAFERİ GECENİN GEÇ SAATLERİNE KADAR KUTLADI

Petrolul taraftarları etkili futbol oynatan ve derbiyi kazanan Mehmet Topal’ı bağrına basarken, golü atan Kosovalı Berisha da büyük destek gördü.

Kulübün 100. yılı nedeniyle yönetimin de tam kadro tribünde yer aldığı maçta Petrolul taraftarları bir an olsun susmadı. Karşılaşma sonunda ise Mehmet Topal ve takımı ayakta alkışladılar.

Derbiyi önemseyen taraftarlar takımın kamp yaptığı otelin önüne bir gün önce giderek de büyük destek verdiler. Meşaleler yakan taraftarlar Mehmet Topal’dan galibiyet sözü alarak ayrıldılar.

Maçtan bir gün önce destek olan taraftarlar maç boyunca susmadılar, sonrasında ise kutlama yaptılar. Eğlenceler gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

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#Mehmet Topal#Petrolul Ploieşti#Romanya Ligi

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