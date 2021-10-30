Mehmet Topal, iptal edilen golü hakkında konuştu! "Cüneyt Hoca bana..."

İptal edilen golü hakkında konuşan Mehmet Topal, "Hocalarımız ofsayt pozisyonunu değerlendirecektir. Cüneyt Çakır Hoca, kalecinin görüş açısını kapatıyor dedi. Ne kadar konuşsak da bir şey değişmeyecek. Oyuna tutuk başladık ama pozisyonlarımız da var. Kendi hatalarımızdan basit ve yakışmayacak bir gol yedik. Lig uzun maraton. Bunu telafi edecek gücümüz var. Berabere de bitebilirdi ama olmadı." dedi.
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"GALİBİYETİ HAK EDEN BİR OYUN OYNAMADIK"
Valentin Rosier ise "İlk yarıda kötü oynadık. Orta sahada çok top kaybettik. İkinci yarda durumu toparlamaya çalıştık ama olmadı. Bu maçta galibiyeti hak eden bir oyun oynamadık. Taraftarımız için savaşmalıyız ve bu durumun altından kalkmalıyız." diye konuştu.
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