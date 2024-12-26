Mehmet Topal gerçeği ortaya çıktı: Bir mucize yarattı | Yalan söyleyip kandırdılar

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19 Temmuz 2022 tarihinde futbolu bırakan ve bu sezon itibarıyla profesyonel teknik direktörlüğe adım atan Mehmet Topal, 1 Temmuz 2024 tarihinde Romanya Süper Ligi ekibi Petrolul Ploieşti’yi çalıştırmaya başladı.

Geçen sezonu 10. sırada tamamlayan sarı mavili ekiple birlikte oldukça başarılı bir performans gösteren 38 yaşındaki teknik adam, 24 Aralık 2024 tarihinde kişisel nedenlerden ötürü görevini bıraktığını açıkladı.

Ligde çıktığı 21 maçın sonunda 31 puan toplayan ve takımını altınca sıraya getirerek şampiyonluk kümesinin içine sokan Topal’ın istifası Petrolul taraftarlarında şok etkisi yarattı.

Rumen gazeteciler Narcis Drejan ve Remus Raureanu bu ayrılığın perde arkasını Spor Arena’ya anlattı.

RUMEN GAZETECİLERİN DEĞERLENDİRMELERİ ŞU ŞEKİLDE:

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Remus Raureanu (Fanatik Romanya / Şef Editör): “Mehmet Topal gerçekten beklenmeyen bir performans sergiledi. Belki göze hoş gelen bir performans sergilemiyorlardı ancak defansif futbollarıyla birlikte gereken skoru almayı biliyorlardı. Futbolculuk döneminde de genellikle ön libero olarak oynayan Topal’ın defansif futbol hakkındaki tecrübelerini oyuncularına aktardığını söyleyebilirim.”

“HAGI’Yİ MAĞLUP ETTİ”

“Petrolul şu an altıncı sırada ve istikrarlarını sürdürürlerse şampiyonluk için play – off oynama hakkı kazanabilirler. Puan tablosunda kendilerinden çok daha güçlü olan takımların üstündeler. Bu takımlara örnek olarak Rapid Bükreş, Sepsi ve Gheorghe Hagi’nin sahibi olduğu Farul Constanța’yı verebilirim.”

“FİNANSAL ZORLUKLAR ONU BIRAKMAYA ZORLADI”

“Mehmet Topal, kulübün yaşadığı finansal problemler sebebiyle görevini bırakmak zorunda kaldı. Kulüp onun kişisel hayatındaki problemlerden dolayı istifa ettiğini söyledi ancak Topal’a göre bu doğru değil. Genç teknik adam, görevinden ayrılmadan önce ‘Yönetim Kurulu ile ben aynı geleceği görmüyoruz.’ açıklamasını yapmıştı.”

“BİR MUCİZE YARATTI”



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Narcis Drejan (GSP Romanya): “Her şeyden önce söylemem gerekir ki Mehmet Topal, Petrolul’da bir mucize yarattı. Sezon başlamadan önce sarı mavililerin geleceği hakkındaki görüşler olumlu değildi, daha çok takımın küme düşme ihtimali konuşuluyordu. Fakat 38 yaşındaki teknik adam oyuncularıyla çok iyi bir uyum yakaladı. İyi bir futbolla birlikte takımı play-off hattına taşıdı. Bu tamamen beklenmeyen bir şeydi.”

“YÖNETİM KURULU ONU YALNIZ BIRAKTI”

“Genç çalıştırıcı, sezon başında Türklerden oluşan bir konsorsiyumun kulübü satın almasıyla birlikte göreve geldi. Ancak kısa bir süre sonra, en büyük yatırımcı ortadan kayboldu. Fakat Topal oldukça profesyonel davrandı. Takım da inanılmaz derecede iyi bir performans gösterdi ve oynadıkları modern futbolla birlikte puanlara ulaşmayı başardılar. Bunun üzerine 38 yaşındaki teknik adam, İstanbul’a yönetim kurulu ile konuşmaya gitti ancak görüşmeden bir sonuç çıkmadı.”

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“HER ŞEY KÖTÜYDÜ”

“Bununla birlikte problemler başladı. Kötü bir antrenman tesisi, futbolculara ödenmeyen maaşlar, zor durumlar… Topal her şeyin düzeleceğini umdu ancak her tarafta negatiflik vardı. Tek iyi şey sarı mavili taraftarlarla olan ilişkisiydi. Tüm futbolseverler küme düşmesi beklenen takıma yaptığı etki sebebiyle onu takdir ediyordu.”

“SLOVAZIA MAÇINDAN ÖNCE AYRILMAYI KAFASINA KOYMUŞTU”

“Geçtiğimiz hafta Petrolul, Slovazia karşısında sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet aldı. Maçın ardından yönetim kurulu onunla görüşmek istedi ancak Topal bunu reddetti. Soyunma odasına gitti, ve oyuncularına onlarla çalıştığı için çok mutlu olduğunu fakat kendisinin de profesyonel bir yönetim ile çalışmak istediğini söyledi. Yönetim kurulu onun kişisel nedenlerden ötürü görevini bıraktığını söyledi. Ama istifasının tek sebebi verilen sözlerin tutulmamasıydı.”

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“YALAN SÖYLÜYORLAR”

“Bana kalırsa yönetim kurulu yalan söylüyor. Hem Topal’ın onlarla konuşmadığını hem de kişisel sebeplerinden ötürü istifa ettiğini söylüyorlar. Onunla konuşmadıkları halde kişisel sebeplerden ötürü görevinden ayrıldığını nereden biliyor olabilirler?”