Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılış sürecini anlattı: "Kırgınlığım devam ediyor"

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Geçtiğimiz sezonun sonunda Beşiktaş'ta futbolu bırakan Mehmet Topal, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemi ve kulüpten ayrılık sürecini anlattı.

NTV Spor'da yayımlanan Kırılma Anı'na konuk olan Topal, kırgınlığının devam ettiğini belirtirken 2019'daki Antalyaspor maçında Ersun Yanal'ın engel olduğu oyundan çıkma teşebbüsünü açıkladı.

"SEVENLER BİRBİRİNİ ÜZMESİN DİYE AYRILMAK İSTEDİM"

Ayrılık süreci ile ilgili konuşan Mehmet Topal, "Başkanımıza ayrılmak istediğimi iletmiştim. Çünkü eğer kalırsam hem benim için hem de camia için kötü olacaktı. O yüzden sevenler birbirini üzmesin diye bütün her şeyimi bırakarak ayrılmak istedim." ifadelerini kullandı.

"O MAÇ SONUNDA BİTİRDİM"

2018/19 sezonunun son haftasında oynanan Antalyaspor maçının ikinci yarısında taraftarın protestosuna tepki göstererek oyundan çıkmak isteyen, fakat teknik direktör Ersun Yanal tarafından engellenen Topal, "O maç sonundaydı. Oyun içinde kolay kolay maçı bırakıp gitmem. Çünkü ben baskıdan beslenen bir insanım. Stresli, atmosferli, baskılı maçlar olduğu zaman kendimi çok daha iyi motive edebiliyorum. Maçtan sonra Ersun Hoca da sağ olsun bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama ben orada kırılmıştım artık. Orada yaşadıklarımdan sonra kafamda bazı şeyleri bitirmiştim artık." şeklinde konuştu.

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"BEN ÇOK FAZLA FEDAKARLIK YAPTIM"

Fenerbahçe taraftarının, kendisini protesto eden kesimine olan kırgınlığının sürdüğünü ifade eden Mehmet Topal, "Kırgınlık o kesime devam ediyor. Çünkü yapılması gereken en son adamlardan biriydim ben orada... Çünkü ben çok fazla fedakarlık yaptım ve bunu çok iyi bilen insanlar var." açıklamasını yaptı.

"GERÇEKTEN BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kendisini toparlanma sürecinin uzun sürdüğünü açıklayan Mehmet Topal, "Ben ayrıldıktan sonra yaklaşık 1-2 ay kendimi toparlayamamıştım zaten. Psikolojik olarak futbol hayatımda yaşadığım en zor dönemlerden o iki ay diyebilirim. Gerçekten benim için çok zordu. Çünkü orada bırakmak istiyordum ben futbolu." dedi.

"AZİZ BAŞKAN DA BİLİYOR, ÇOK İYİ TEKLİFLER GELMİŞTİ"

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Fenerbahçe forması giyerken çok iyi teklifler aldığını söyleyen Topal, "Sözleşmem bittiğinde bana çok iyi teklifler gelmişti. İlk 4 sezonluk sözleşmem bittiğinde Aziz Başkan da bunu çok iyi biliyor. Çok iyi teklifler gelmişti ve oradaki kontratımın çok üstünde teklifler gelmişti bana gerek yurt dışından gerek yurt içinden. Ama zaten o dönem biraz çalkantılıydı imza yenileme dönemi. Neticesinde hemen yenilemiştik. Kalmak istiyordum, Fenerbahçe'de bırakmak istiyordum ama kısmet olmadı." ifadelerini kullandı.