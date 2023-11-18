Mehmet Topal antrenörlük teklifi aldığını açıkladı

Haberin Devamı

Geçen yıl futbolculuk kariyerini sonlandıran Mehmet Topal, teknik adamlık hedeflerine ilişkin konuşurken antrenörlük teklifi aldığını açıkladı.

Habertürk'e konuşan Mehmet Topal, bazı teklifler aldığını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ülkemizde teknik direktörlük yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde maalesef herkes futbolu biliyor. Bir teknik direktörün takımı, camiayı hazırlama süreci, antrenman süreci, maç süreci gerçekten çok büyük ve zor bir sorumluluk. Takımın seviyesini yukarı taşımak istiyorsanız 24 saat o işin içinde olmanız gerekiyor.

Futbolu bıraktıktan sonra çok fazla acele etmek istemedim, görmek ve gözlemlemek istedim. Kendi eksik yönlerimi geliştirmek için sürekli çalışmalarım oldu. Yurt dışı seyahatlerim olduk sık sık. O yüzden acele etmiyorum.

Haberin Devamı

Ağabey ve hoca olarak gördüğüm çok önemli birkaç hocamdan da güzel şeyler geldi ama ben eksik yönlerimi tamamlayıp doğru bir başlangıç yapmayı tercih ettim. Şu anda planladığımız doğrultuda gidiyor her şey. Neyin ne olacağını zaman gösterecek."