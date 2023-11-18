×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Mehmet Topal antrenörlük teklifi aldığını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Mehmet Topal#Süper Lig
Mehmet Topal antrenörlük teklifi aldığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 20:12

Geçtiğimiz yıl profesyonel kariyerini noktalayan Mehmet Topal, teknik direktörlük hedefine dair açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Geçen yıl futbolculuk kariyerini sonlandıran Mehmet Topal, teknik adamlık hedeflerine ilişkin konuşurken antrenörlük teklifi aldığını açıkladı.

Habertürk'e konuşan Mehmet Topal, bazı teklifler aldığını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ülkemizde teknik direktörlük yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde maalesef herkes futbolu biliyor. Bir teknik direktörün takımı, camiayı hazırlama süreci, antrenman süreci, maç süreci gerçekten çok büyük ve zor bir sorumluluk. Takımın seviyesini yukarı taşımak istiyorsanız 24 saat o işin içinde olmanız gerekiyor.

Futbolu bıraktıktan sonra çok fazla acele etmek istemedim, görmek ve gözlemlemek istedim. Kendi eksik yönlerimi geliştirmek için sürekli çalışmalarım oldu. Yurt dışı seyahatlerim olduk sık sık. O yüzden acele etmiyorum.

Haberin Devamı

Ağabey ve hoca olarak gördüğüm çok önemli birkaç hocamdan da güzel şeyler geldi ama ben eksik yönlerimi tamamlayıp doğru bir başlangıç yapmayı tercih ettim. Şu anda planladığımız doğrultuda gidiyor her şey. Neyin ne olacağını zaman gösterecek."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Mehmet Topal#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!