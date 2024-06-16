Mehmet Sepil'den flaş açıklamalar! "Göztepe'yi ölümsüz yapacağız..."

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Mehmet Sepil, "Ben Göztepe'de doğdum. Göztepe'nin yanında doğmuş bir çocuğum. Çocukluğum bu semtte geçti. Şimdi onursal başkan olarak bu camiaya hizmet vermem benim için çok gurur verici" dedi. Göztepe'de çalıştığı dönemlerde hiçbir zaman moralini düşürmediğini dile getiren Sepil, "Arada elbette üzüldüğüm zamanlar oldu. Örneğin 2017-2022 arasında 5 yıl Süper Lig'de kalıp küme düşmek çok üzücüydü. Ancak hep moralimi yüksek tuttum. 10 yıl önce koyduğumuz hedeflerin büyük çoğunluğunu tutturduk. En önemli tutturamadığımız hedef ise altyapıyı tamamlayamamak. Onun dışında planlarımızın, hedeflerimizin çok önemli bölümünü gerçekleştirdik" dedi.

"BİZ ÇOK SAĞLAM TEMELLER KURDUK"

Sportif başarı anlamında Avrupa kupalarına katılamadıklarını belirten Sepil, "Artık tecrübelerimizle, yeni yapılanmamızla ve yeni ortağımızla birlikte çok sağlam bir temel kurduk. 10 yıl içinde çok büyük yol aldık. Gürsel Aksel Stadı'nın yapılması bizim için dönüm noktası oldu. Mütevazı olamayacağım tek şey stadımız, metrekaresini dahi bilirim. Şanssızlığımız Gürsel Aksel Stadı'nda ilk 3 maçı oynadık sonra pandemiye yakalandık. Seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Daha sonra Süper Lig'den düştük. Gerçek verimini aldığımız sezon geçen seneydi. Orası artık bizim mabedimiz, orası bizim Göztepe ruhunu yansıttığımız evimiz oldu. Ticari alanların da devreye girmesi de bizim adımıza çok önemli oldu" diye konuştu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin de müthiş bir yer olduğunu dile getiren Mehmet Sepil, "Hayalimizi genişletmemiz için altyapı projesi bitmiş olmalı. Yabancı ortaklarımızın gelmesiyle kendimi daha yoğun olarak olimpik branşlarda çalışır buldum. Orada da çok güzel projelerimiz var" yorumunu yaptı.

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"TORBALI PROJESİNDEN HENÜZ VAZGEÇMEDİK"

İnciraltı'ndaki olimpik branşlar yerleşkesinin yapılacağını ifade eden Sepil, "Orası müthiş bir yer. Önümüzdeki 2 sene içinde bütün Türkiye'nin konuşacağı bir tesis alanı haline getireceğiz. İzmir çok zor bir şehir. Biz yıllardır altyapı tesisi için mücadele ediyoruz. Biz arsa ve para istemiyoruz. Bize fiyat versinler, parayı biz koyacağız. Onu da yapamadık. Yerel yönetimlerde ilk defa çok iyi ilişki içindeyiz. Alanlarımızla ilgili tespitlerimizi yaptık. O ilçelerde de salon ve tesis için görüşmelere yapıyoruz. Bunu yakında bitireceğiz" dedi.

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Torbalı'daki altyapı akademisi projesi başladıktan sonra 3 belediye başkanı değiştiğini anlatan Sepil, "Biz bu projeye bir türlü devam edemedik. Torbalı hala bıraktığımız bir proje değil. İnanılmaz bir tesis yapacaktık. 7 yıl önce başlayan bu projede halen çözülmesi gereken konular var. Çözüldüğünde müthiş bir tesis yapmaya hazırız ama orayı da bekleyemeyiz. Başka yerler için de çalışmalar da yapıyoruz. Alternatifleri yaratacağız, tesisleşmeyi genişleteceğiz. Biz tesisleşmeler için 12 milyon euroluk yatırımlar yaptık daha yatırım yapacağız. Tesislerimiz Göztepe'yi ölümsüz yapacağız" cümlelerini kurdu.

"BİRÇOK ŞEHİR TAKIMI YOK OLDU"

Başkanlık görevine başladığı 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de birçok önemli şehir takımının mücadele ettiğini kendilerinin ise 2'nci Lig'de yer aldığını ifade eden Onursal Başkan Sepil, "10 yıl önce Süper Lig'de 18 takım vardı. Ligin yarısı yok olmuş. Çok değerli kulüpler var. Özellikle Eskişehirspor ve Bursaspor. Bursa takımı 10 yıl içinde 3'üncü Lig'e düştü, ondan önce şampiyon olmuştu. Türk futbolunun saçma sapan ekonomisinin olduğunu nasıl kötü yönetildiğini görüyoruz. Bunda federasyonun, politikanın ve kulüp başkanlarının payı var" dedi.

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Süper Lig'de mücadele eden 3 İstanbul takımının ise ayrı tutulduğunu dile getiren Sepil, "Bu kulüpler ne yaparsın yapsın hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Onlar istedikleri kadar para harcarlar ama hiçbir şey başlarına gelmez. Bazı kulüpler de belediyeler tarafından desteklendi ama bu da çok işe yaramadı" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN İDDİALI KULÜBÜNÜ OLUŞTURACAĞIZ"

Göztepe'nin küme düştüğünde sıfır borçla 1'inci Lig'e gerilediğini vurgulayan Sepil, "Evet küme düşmek çok üzücüydü ama biz borçsuz düşmüştük. Bizimle beraber düşen Altay'ın durumu belli. Borçlu düştüler. Bizim yabancı ortağımızla birlikte Göztepe'yi asla bu durumlara düşürmeyeceğiz. Hem futbolda hem olimpik branşlarda Türkiye'nin en iddialı kulübünü oluşturacağız. Bunları yaparken de para yönetimini de iyi ayarlayacağız" dedi.

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Sport Republic geldiğinden bu yana para koyduklarını da belirten Sepil, "Biz yatırım yapıyoruz kulübümüze. Biz bunu plan içinde yapıyoruz. Amacımız hem başarılı olmak hem de dışarıdan para pompalanan bir kulüp yapısını değiştirmek. Türkiye'de ilk kez biz bunu değiştireceğiz. Sport Republic'in bize getireceği avantajları kullanacağız. Altay ve Giresunspor geçen sezon transfer yapamadı. Onları saymazsak en genç takım bizdik. Doğru yapılanma gerçekleştirdik. Bu yapılanmayı ileri seviyeye getireceğiz" dedi.

"SPORT REBUPLIC ŞİRKETİ BENİM GİBİ FUTBOL DELİSİ"

Kendisi yerine başkanlık görevine gelen Türk futbol tarihinin ilk yabancı kulüp başkanı olan Rasmus Ankersen'i daha önceden de tanıdığını ifade eden Sepil şu şekilde konuştu:

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"Rasmus'u tanıdığımda daha Sport Republic şirketi kurulmamıştı. Öyle bir fon yoktu. Rasmus Ankersen İzmir'e gelip evimde kaldı. Böyle fon kurulduğunda, 'Seninle Göztepe'yi değerlendirelim' dedim. Sonra şirket kuruldu. En büyük yatırımcılarını buldular, Dragan Solak. Solak da benim gibi futbol delisi. O da bizim için şanstı. Ben bu insanlarla çalıştığım için çok mutluyum. Onlar ilk İngiltere'den Southampton'ı aldılar sonra bizimle görüşmeye başladılar. Çok fazla teklifler vardı ancak Rasmus Ankersen gelmek isteyince ona maddi koşulları kolaylaştırdım. Hayatım hep mücadelelerle geçiyor. Spor yasasıyla çok uğraştım ticari alanlar için. Çok projem vardı, pandemi engelledi. Kale arkasında ayakta seyircinin maçları izlemesi için Ankara'da çok uğraştım. 1'inci Lig'de yabancı hocayı sahaya alamıyorduk. Futbol Federasyonu'nu ikna ettim. Türk futbolu yabancı yatırımcıya hazır değildi. TFF'nin genel kuruluna yabancılar giremiyordu. Geçen sene yapılan genel kurulda yüzde 51 imza topladım ve Rasmus Ankersen resmi başkanımız oldu."

"BİR TANE BİLE FIFA DOSYAMIZ BULUNMUYOR"

Rasmus Ankersen'in gelmesi için her şartın oluştuğunu belirten Mehmet Sepil, "Rasmus'un şartları vardı. Önce büyük bir şehir demişti. İzmir 5 milyonluk nüfusa sahip. Rasmus'un önemli şartlarında biri taraftardı. Zaten taraftarımız Türkiye'nin en coşkulu kitlesi. Takımı hiçbir yerde yalnız bırakmayan, çok büyük taraftarımız var. Stadımız ve tesislerimiz de Rasmus'un gelmesi adına önemli rol oynadı. Ayrıca borcu olmayan nadir kulübüz. Bir tane bile FIFA dosyamız bulunmuyordu. Bu kriterler birleşince zaten yabancı yatırımı buraya çektik. Onlarla aynı şarkıyı söyleyen ben vardım. Çok mutluyum, çok umutluyum" şeklinde konuştu.

"HATAM DUYGUSAL KARARLAR VERMEK"

Sport Republic şirketi ve Rasmus Ankersen'in futbola çok profesyonel baktığını sözlerine ekleyen Mehmet Sepil, "İşe o kadar profesyonel bakıyorlar ki bu beni bile şaşırtıyor. Çünkü biz duygularımızla hareket etmeye alışmışız. Ben 10 seneye baktığımda yaptığım hatalarımın nedeni duyguyla hareket etmek. Elbette tamamen duygusuz olamayız. Ancak kararları da hep duyguyla veremeyiz. Türk futbolunun sorunu bu. Duygularıyla tamamen hareket etmeyen bir ekiple birlikteyiz. İnanılmaz bir teknik direktörümüz var. Stanimir Stoilov bizim beklediğimiz oyun felsefesini zaten kendi benimsemiş. O disiplinin tam temsilcisi. Sportif Direktör Ivan Mance ve CEO Kerem Ertan da bizimle birlikte. Süper starlarımız var. O organizasyonla çalışıyoruz" dedi.

"İSTANBUL TAKIMLARINA KİMSE DOKUNAMIYOR"

Türk futbol ekonomisinin değerlendiren Mehmet Sepil, "3 İstanbul takımına hiçbir kural uygulanmıyor. Transfer limitleri koyuluyor uyan yok. Federasyonun yalandan koyduğu kurallar. Türk futbolunda bir kriz var. Marka değeri düştü. Sadece TFF ve hakemleri de suçlayamayız. Bunun için de bizler yani kulüp başkanları da var. Bizler uçurumun en önemli oyuncularıyız. Futbolu çok hırçınlaştırıyoruz. Her yenilgi sonra kavgalar çıkıyor. Kulüpler Birliği de profesyonelleşmeli. Bütün başkanlar demeç vermeye bayılıyor. Burada topyekün bir değişim gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO FUTBOLUMUZ ADINA BÜYÜK ŞANS"

Büyük paralar harcanması konusunda değerlendirmelerde bulunan Mehmet Sepil, "Mesela Fenerbahçe dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinyo'yu getirdi. Evet böyle bir ismin Türkiye'ye gelmesine ben olumlu bakarım. Türk futbolu markası adına önemlidir. Hepimize faydası olur. Bunun yansıması tüm takımlara faydası olur. Daha fazla ilgi görürüz, daha fazla reklam alırız, daha fazla sponsorluklar alırız. O rekabet keşke hırçın olmasa futbolumuz güzelleşecek. Geçen sene Galatasaray ve Fenerbahçe ligi aldı, götürdü. Bu müthiş bir olaydı. Son maça kadar şampiyon belli değildi. Ancak biz bunu pozitif enerjiyle yansıtamadık, sürekli tartışmalarla ve kavgalarla işi götürdük. Türk futbolu için inanılmaz bir hikaye olacaktı" dedi.