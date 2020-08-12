Mehmet Sepil kimdir?

Mehmet Sepil (d. 1955, İzmir), Türk iş adamı, inşaat mühendisi, Kulüpler Birliği ve Göztepe Spor Kulübü'nün 46. başkanıdır. 2014 yılında Göztepe'yi 7,5 milyon dolar karşılığında satın almış ve kulübün bütün borçlarını üstlenmiştir. Kulüp içerisinde ciddi bir yapılandırma başlatmıştır. 3 yıl içerisinde Göztepe'yi 2. Lig'den, Süper Lig'e çıkarmış ve kulübün 14 yıllık Süper Lig hasretine son vermiştir. Kulübün birçok giderini kendi cebinden ödemiştir. Ek olarak 50'ye yakın yeni futbol okulu, 3 yeni ürün mağazası (Store), Urla Yelken Tesisleri, Adnan Süvari Tesisleri, Büyük Göztepe Akademisi ve Gürsel Aksel Göztepe Stadı (G.A.G.S)'nın açılışlarını ve temel atma işlemlerini yapmış, bütün projelere zemin oluşturmuştur. Küçüklüğünden beri Göztepelidir ve kulüp binasının yanında büyümüştür.

1955'te İzmir'de doğan olan ve çocukluğundan beri Göztepe'ye büyük sempati duyduğu bilinen iş adamı Mehmet Sepil, Ankara'da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezunu. Sepil, yine ODTÜ'de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı.

Mehmet Sepil ayrıca Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) üyesidir.