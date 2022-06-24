Mehmet Sepil açıkladı: Göztepe’nin devir işlemleri sürüyor

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Spor Toto Süper Lig’de küme düşen ve gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe’de, kulübün devri için kulüp sahibi Mehmet Sepil, Sports Republic şirketi sahibi Rasmus Ankersen ile 15 Haziran 2022 tarihinde ön protokol imzalamıştı. Kulübün hisselerinin yüzde 70'ini devredecek olan Mehmet Sepil, devam eden işlemler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"Hukuki çalışmalar devam etmektedir"



Mehmet Sepil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Sports Republic ile yapılan ortaklık görüşmeleri neticesinde; 15 Haziran tarihinde ön protokol imzalanmıştır. Ortaklık sürecine ilişkin hukuki çalışmalar devam etmektedir. Diğer yandan Göztepe Spor Kulübü profesyonel futbol takımının önümüzdeki sezon hazırlıkları planlı bir şekilde yürütülmektedir."

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Bursaspor’un en değerli futbolcusu Tuğbey Akgün!

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’un piyasa değeri en yüksek futbolcusu Tuğbey Akgün oldu. 19 yaşındaki futbolcunun mevcut değeri 500 bin Euro.

Spor Toto 1. Lig’den TFF 2. Lig’e gerileyen Bursaspor’un piyasa değeri oldukça gerilerken, futbolcuları içinde çıkış yakalayan en önemli isim Tuğbey Akgün oldu. Yabancı oyuncularını tek tek kaybeden yeşil-beyazlı takım, tecrübeli bir kaç isimle de yollarını ayırmak zorunda kaldı. Bursaspor’un an itibariyle piyasa değeri en yüksek oyuncusu Tuğbey Akgün oldu. Transfermarkt’ın verilerine göre 500 bin Euro değeri bulunan 19 yaşındaki futbolcuyu, Berat Altındiş (375 bin Euro) takip ediyor.

Altınordu sezonu açıyor

Altınordu, 2022-2023 sezonu için sahaya iniyor. Kırmızı-lacivertliler, 27 Haziran Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını 27 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleştirecek. Geçen sezonun bitimine bir hafta kala Hüseyin Eroğlu’nun yerine teknik direktörlüğe yardımcısı Ufuk Kahraman’ı getiren kırmızı-lacivertli takım, sezonun ilk çalışmasını İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde basına açık antrenmanla yapacak. İdman öncesinde Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın, Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde oyuncularla bir araya geleceği açıklandı.

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Altınordu, 15’i Öz Kaynak Sistemi’nden yetişen, toplam 25 oyuncu ile sezon çalışmalarına başlayacak. Takımın, hazırlık maçlarının programı ise henüz netleşmedi.