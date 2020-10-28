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GeriFutbol Mehmet Özdilek: "Novikovas, Karagümrük maçında aramızda olmayacak..."
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek: "Novikovas, Karagümrük maçında aramızda olmayacak..."

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Mehmet Özdilek: "Novikovas, Karagümrük maçında aramızda olmayacak..."
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacaklar Fatih Karagümrük maçından puan ya da puanlar çıkarmak istediklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, takımın antrenmanı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a Avrupa kupalarında oynayacağı maçlar için başarı dileğinde bulundu.

Ligde cuma günü haftanın ilk müsabakasına oynayacaklarını belirten Özdilek, "Geçen sene bir alt ligden çıkan iki takımın maçı olacak. Artık her takımın yavaş yavaş oturmaya başladığı bir süreç yaşıyoruz. Bizde de olduğu gibi hala birçok takımın eksikleri var. Geçen hafta kendi evimizde Galatasaray'a kaybettik ve nasıl kaybettiğimizi de kamuoyu yorumladı. Onun için tekrar yorumlamak istemiyorum." diye konuştu.

Mehmet Özdilek: 'Hakem hataları bu kadar kolay olmamalı'Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maçla ilgili söyleyeceği çok şey olmadığı belirtti ve beklentilerin altında kaldıklarını söyledi.
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Özdilek, Fatih Karagümrük maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, şu görüşlerini paylaştı:

"İstanbul'da rakibimize karşı kazanabilme adına sahada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız ve bu mücadelenin içinde olacağız. Oltan Karakullukçu, Kaan Kanak, Ömer Şişmanoğlu ve Arvydas Novikovas aramızda olmayacak. Bu maçı geçen hafta kaybettiğimiz karşılaşmanın telafisi olarak görüyoruz. Rakibin kim olduğu çok önemli değil. Bizim sahada yapacaklarımız rakipten çok daha değerli. Bu zorlu mücadeleye her yönüyle hazırız. Ümit ediyorum düşündüğümüz ve çalıştığımız birçok şeyi sahada uygular, hedeflediğimiz puan ya da puanlarla şehrimize döneriz."

Geçen 6 haftalık süreçte eleştirilen hakem hatalarına da değinen Özdilek, "5 hafta oynadık ve bu süreçte çok konuşulan bir Erzurumspor var. Hakemleri çok fazla yorumlamak istemiyorum ama herkesin ortak noktada buluştuğu yerde o kararı farklı bir yöne döndürüp veriyorsanız, bunun açıklaması olmalı. Hatalar olabilir ama hata var, hata var. Hem camia hem de oyuncuların canları yanıyor. MKE Ankaragücü, Sivasspor ve Galatasaray maçlarında, yani oynadığımız 5 haftanın üçünde hakem hataları oyundan daha fazla konuşuldu." ifadelerini kullandı.

Özdilek, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğine dikkati çekerek, "Ümit ediyorum ki bundan sonra daha dikkatli olurlar. Oynanan oyundan netice alınması çok daha önemli. Hakem hataları bunların önüne geçiyorsa çok gerçekçi bir mücadele olmuyor. İnsanların emeklerine yazık. Bu hareketlerle maçı kazanmak ya da kaybetmek çok tarzım değil. Adam gibi oyunla kaybetmek ya da kazanmak daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

 

Mehmet Özdilek: Novikovas, Karagümrük maçında aramızda olmayacak...

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