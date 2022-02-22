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Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık

#Basketbol#Mehmet Okur#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık

NBA’da yıllarca önemli başarılara imza atarak Türkiye’yi temsil eden ve şu anda A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Mehmet Okur, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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Yunanistan ile oynanacak müsabakaları değerlendirerek sözlerine başlayan Okur, "Yunanistan her zaman iyi bir basketbol kadrosu kurar ve böyle maçlara iyi bir takımla gelmeye çalışıyor. Bizim de eksiklerimiz var. Gelemeyen oyuncularımız var. Ama Yunanistan maçları her zaman duygusaldır, ekstra motive olmamız gerekiyor. Önümüzde 2-3 günlük bir periyot var. Eksiklerimiz olmasına rağmen iyi hazırlanıp, iyi mücadele etmek istiyoruz ve önce orada, sonra burada galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ALPEREN, ÖMER FARUK, CEDİ VE FURKAN HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

NBA’de forma giyen Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ile ilgili düşüncelerini paylaşan Mehmet Okur, "Alperen Şengün, çok fazla play-off şansı olmayan bir takım tarafından draft edildi ve çaylak sezonuna böyle başladı. Avantajı şu ki, iyi süreler alacaktır. All-Star öncesinde çok iyi süreler alamadı. Ama All-Star sonrasında çok daha iyi süreler alıp, o dakikaları da daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Hakeem Olajuwon ile orada çalışıyor. Hakeem ayak oyunlarında en iyilerden biriydi geçmişte. Alperen’le de kontakt halinde olduğunu biliyorum. Bu, Alperen için iyi oldu. Ömer Faruk Yurtseven ilk 5 başladığı her maçta double-double yaptı. Herkese kendisini ispatladı. Şu anda çok dakikalar almasa da, her zaman kendisini hazır tutuyor. Gelen her fırsatı değerlendireceğini biliyorum. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman ise artık veteran konumunda. Aldıkları dakikaları en iyi şekilde değerlendiriliyorlar. Hem Philadelphia 76ers hem Cleveland Cavaliers sıralamada üst sıralarda. Hepsinin gidişatı çok iyi" diye konuştu.

"İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK"

Son olarak Türk basketbolunun iyi bir jenerasyon yakaladığının altını çizen Okur, "Eksiklerimiz var. NBA’de olan oyuncularımız, EuroLeague’den Sertaç bizimle olamıyor. Ancak milli takımda gerçekten iyi bir jenerasyon yakaladık. Geçen sene Kanada’daki elemelerde yaşadığımız talihsizliklerden dolayı olimpiyatlara gidemedik. Oyuncularımızın oradan çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Türk basketbolunun geleceği parlak. Sakatlık olmazsa, bu grubun uzun seneler bir arada oynayacağını biliyorum. Bence bu yüzden Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık" diyerek sözlerini noktaladı.

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Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık

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#Basketbol#Mehmet Okur#A Milli Erkek Basketbol Takımı

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