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GeriFutbol Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübünün başkan adaylığından çekildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.06.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübünün başkan adaylığından çekildi

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Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübünün başkan adaylığından çekildi

İş insanı Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği'nin 10 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulu için daha önce açıkladığı başkan adaylığını geri çekti.

Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş, 31 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığı için aday olduğu açıklamıştı.

Akdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanarak adaylıktan çekildiğini duyurdu:

"Sevgili Gençlerbirliği sevdalıları, her ne kadar biz bu kulübü hak ettiği yere getirmek için gece gündüz çalışıyor ve elimizi taşın altına koyuyorsak, kulübün içine ve etrafına toplanmış çıkarcıların bu süreçte boş durmadığına şahit oluyoruz. 'Umarım kongre sürecini, Gençlerbirliği'ne yakışır şekilde ve olgunlukla geçireceğiz' demiştim. Ama son günlerde, bu çıkar odaklarının bu olgunluğa sahip olmadığını, kendi kişisel hırslarını ve menfaatlerini, Gençlerbirliği'nin menfaatlerinin önüne koyduklarını üzülerek takip ediyorum. Şunu herkes bilsin ki bizim koltuk sevdamız yoktur. Tek düşüncemiz Gençlerbirliği'nin iyiliğidir. Dolayısıyla, ben ve ekibime yapılan organize linç kampanyası nedeniyle adaylıktan çekildiğimi üzülerek sizlere bildirmek isterim."

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