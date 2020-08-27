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Motor Sporları
Haber Giriş: 27.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz

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Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Dünyanın başkenti İstanbul, Formula 1’e de bugüne kadar diğer otomobil oganizasyonlarında olduğu gibi yine en güzel şekliyle ev sahipliği yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem kasapoğlu, Türkiye’nin uluslararası sportif organizasyonlarda talep eden değil talep edilen bir ülke olduğunu söyledi.

Erzincan’da Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi’ni gezen Kasapoğlu bu yıl İstanbul´da yapılacak olan Formula 1 yarışları ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Şunu rahatlıkla ifade edebilirim, Türkiye, uluslar arası organizasyonlar için talep eden değil, talep edilen ülke konumundadır. Bunda da tabii ki en büyük minnetimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza. İnşallah bundan sonraki süreci gerek Formula 1 gerek diğer organizasyonlarla en güzel şekliyle gerçekleştireceğiz.

"YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRECEK"
Dünyanın başkenti İstanbul, F1’i de en güzel şekliyle, bugüne kadar diğer otomobil organizasyonlarına en güzel şekliyle ev sahipliği yaptığı gibi, gerçekleştirecektir. önümüzdeki süreçte organizasyonlar ve spordaki iddiamızı, şampiyonlar yetiştirerek, şanlı bayrağımızı dalgalandırarak zirveye yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz

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