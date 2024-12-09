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Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Dopingle mücadelede önemli başarı elde ettik

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#Spor#Wada#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Dopingle mücadelede önemli başarı elde ettik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 07:00

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Riyad’da WADA mütevelli heyeti toplantısına katıldı.

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Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen WADA Mütevelli Heyeti Toplantısına katıldı. Tüm eylemlerinin sporcular ve daha temiz bir spor dünyası için olduğunun altını çizen Kasapoğlu, “Bugüne kadar dopingle mücadelede önemli reformlar ve başarılar elde ettik. Dopinge karşı sıfır tolerans ilkesiyle, şeffaf, eşit, adil, sporcu odaklı ve teknolojideki gelişmelere uyumlu bir yaklaşımla mücadeleyi sürdürdük. WADA ailesinin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum” dedi.

WADA VE UNESCO BiRLiKTE ÇALIŞTIĞINDA ÇOK GÜÇLÜ

WADA ve UNESCO’nun dopingle mücadelesine de dikkat çeken Kasapoğlu, “Birlikte çalıştıklarında bu alanda çok daha güçlü adımlar atabileceğimizin farkındayız. Her iki kuruluşun da daha yapıcı ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurgulamak isterim” diye konuştu.

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#Spor#Wada#Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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