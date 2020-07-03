Mehmet Fevzi Usta: "Takım ayırt etmeksizin mücadele edeceğiz..."

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 31. hafta mücadelesinde Bursaspor'a 1-0 mağlup olarak play-off yolunda ağır bir darbe aldıklarını belirtti.

Play-off hattı ile puan farkının açıldığını aktaran Usta, bunun için taraftarlardan özür dilediklerini ifade etti.

Usta, uzun bir maratonun sonuna geldiklerini kaydederek, "Geriye dönüp baktığımızda kaçan puanlar var. Bursaspor maçıyla da play-off hattı ile puan farkı açıldı. Play-off hedefimizden uzaklaştık ancak matematiksel olarak devam eden şansımız var, takım ayırt etmeksizin mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonraki maçlara da yine kazanmak için çıkacaklarını dile getiren Usta, "Rakiplerimizin durumu bizi ilgilendirmiyor. 5 Temmuz Pazar günü evimizde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacağız. Rakibin de Süper Lig hedefi var, zor bir maç olacaktır ancak iyi mücadele eden kazanacaktır. İnşallah 3 puanla ayrılırız." diye konuştu.

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